Источник материала: UDF



Кадр: Россия-1

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российские СМИ активно создают образ Беларуси как младшего партнёра «Приезжая из России, чувствуешь себя как дома»

Краткие выводы из статьидляцитирует UDF.BY.Можно легко разобрать на составляющие российскую тезисную конструкцию про «братские народы». Расставленные акценты дают ответ на вопросы, в каком качестве российские элиты воспринимают Республику Беларусь и беларусов.Российские СМИ создают образ Беларуси лишь как младшего партнёра России. Особо подчёркивается помощь с Востока по различным направлениям и её принятие «с благодарностью». Говоря о вакцинах против COVID-19, подчёркивается доверие ко всему, что изготовлено в РФ. Машиностроение невозможно без российского рынка и российских запчастей. И даже партизаны пусть освобождали целые районы, но ждали помощи из Москвы. Сегодняшние выгодные отличия (развитие ИТ, качество продуктов) — всего лишь следствие этой помощи, результат положения младшего партнёра.При этом российские медиа, конструируя тезисную базу, традиционно используют не факты и логику, а эмоции. Естественно, не пренебрегая откровенными манипуляциями, как, например, с исторической линией — Владимир и крещение — белое пятно — Вторая мировая — сегодняшние дни. В подаче материала активно используют «личные истории», выбирая впечатления, воспоминания и подавая их под нужным углом общности культур, отсутствия границ, особой близости. Отдельно стоит отметить фактор упоминания языкового вопроса, поскольку распространённость русского языка является одной из основ внутренних идеологем политического режима в РФ.Естественны и выводы, которые красной нитью проходят через материалы — будущее за объединением, интеграцией. Те, кто против этого, являются врагами беларусского народа. При этом не делается акцент на персоналиях, ведь сегодня таким пугалом может стать один из оппозиционных лидеров, а завтра и Лукашенко, не согласный делиться властью. Такое уже было не раз в прошлом.Телеканал «Россия 1» привычно воздействует на своего зрителя, используя различные методы и приемы манипуляции: контрасты, ложь, обращение к эмоциям, отсутствие ссылок на источники, вырванные из контекста цитаты, риторические вопросы, бездоказательные выводы, повторы, софистические приемы. В сюжете активно применяется манипулятивная семантика.