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Российские СМИ активно создают образ Беларуси как младшего партнёра

03.03.2021 06:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Российские СМИ активно создают образ Беларуси как младшего партнёра
Кадр: Россия-1
Краткие выводы из статьи Ольги Харламовой для Media IQ цитирует UDF.BY.

Можно легко разобрать на составляющие российскую тезисную конструкцию про «братские народы». Расставленные акценты дают ответ на вопросы, в каком качестве российские элиты воспринимают Республику Беларусь и беларусов.

Российские СМИ создают образ Беларуси лишь как младшего партнёра России. Особо подчёркивается помощь с Востока по различным направлениям и её принятие «с благодарностью». Говоря о вакцинах против COVID-19, подчёркивается доверие ко всему, что изготовлено в РФ. Машиностроение невозможно без российского рынка и российских запчастей. И даже партизаны пусть освобождали целые районы, но ждали помощи из Москвы. Сегодняшние выгодные отличия (развитие ИТ, качество продуктов) — всего лишь следствие этой помощи, результат положения младшего партнёра.

При этом российские медиа, конструируя тезисную базу, традиционно используют не факты и логику, а эмоции. Естественно, не пренебрегая откровенными манипуляциями, как, например, с исторической линией — Владимир и крещение — белое пятно — Вторая мировая — сегодняшние дни. В подаче материала активно используют «личные истории», выбирая впечатления, воспоминания и подавая их под нужным углом общности культур, отсутствия границ, особой близости. Отдельно стоит отметить фактор упоминания языкового вопроса, поскольку распространённость русского языка является одной из основ внутренних идеологем политического режима в РФ.

Естественны и выводы, которые красной нитью проходят через материалы — будущее за объединением, интеграцией. Те, кто против этого, являются врагами беларусского народа. При этом не делается акцент на персоналиях, ведь сегодня таким пугалом может стать один из оппозиционных лидеров, а завтра и Лукашенко, не согласный делиться властью. Такое уже было не раз в прошлом.

Телеканал «Россия 1» привычно воздействует на своего зрителя, используя различные методы и приемы манипуляции: контрасты, ложь, обращение к эмоциям, отсутствие ссылок на источники, вырванные из контекста цитаты, риторические вопросы, бездоказательные выводы, повторы, софистические приемы. В сюжете активно применяется манипулятивная семантика.
 
 
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