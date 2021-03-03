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Кто защитит адвокатов
Источник материала: UDF
За что лишают адвокатов лицензии?
Специфическое отношение к адвокатам белорусские власти показали еще после разгрома оппонентов действующего главы государства на декабрьских выборах 2010 года. Тогда лишились своих лицензий Павел Сапелко, Владимир Толстик, Тамара Гараева, Олег и Татьяна Агеевы, Тамара Сидоренко и ряд других адвокатов, которые оказывали юридическую помощь экс-кандидатам в президенты и представителям их штабов.
В качестве претензии к указанным адвокатам выступали формальные нарушения в их деятельности, замечания со стороны органов следствия или суда и даже факты низких результатов правовой пропаганды среди населения. На этом основании назначались внеочередные аттестации адвокатов, на которых они получали «двойки».
Подобный сценарий повторяется и в настоящее время. Находится какая-то «закавыка», которая выступает поводом для проведения внеочередной аттестации адвоката. Так, Людмилу Казак лишают лицензии за «дискредитацию звания адвоката и адвокатуры». На самом же деле 24 сентября 2020 г. по дороге в суд ее задержали неизвестные в балаклавах, насильно посадили в автомобиль и доставили в РУВД Центрального района г. Минска. Там составили протокол по ст.23.4 КоАП (неповиновение требованиям сотрудника ОВД при задержании). Ночь адвокат провела на Окрестина, а на следующий день суд признал ее правонарушителем и подверг административному штрафу. Данный факт послужил основанием для лишения Л. Казак адвокатской лицензии.
Такие решения были приняты в отношении еще трех адвокатов: Максима Конона, Михаила Кирилюка и Константина Михеля (партнера Лилии Власовой).
Как известно, адвокаты Максим Знак и Илья Салей стали фигурантами резонансных уголовных дел, которые скоро поступят в суд.
Какие гарантии имеют адвокаты?
В Законе «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» от 30 декабря 2011 г. закрепляются принципы адвокатской деятельности, в том числе независимости адвокатов, защиты адвокатской тайны, недопустимости вмешательства в деятельность адвокатов со стороны органов, ведущих уголовный процесс, других государственных органов, иных организаций и должностных лиц (ст.4).
В этом же Законе имеется статья 16 под названием «Гарантии адвокатской деятельности». Правда, она почти целиком посвящена охране адвокатской тайны, а не самого адвоката. В Законе также закрепляются многочисленные права адвоката (ст.17). В то же время имеется ряд статей, который определяет порядок привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности (ст.ст.20 — 25).
Наиболее объемной и впечатляющей в Законе является статья 38 («Адвокатура и Министерство юстиции Республики Беларусь»). По сути, она устанавливает тотальную зависимость адвокатуры от Минюста и его территориальных органов.
Между тем, институт адвокатуры должен быть независимым от власти, поскольку во многих случаях призван защищать граждан от претензий правоохранительных органов. На этот счет имеется несколько международных документов. Так, в Стандартах независимости юридической профессии, принятых на конференции Международной ассоциации юристов в сентябре 1990 г. в Нью-Йорке, отмечается, что «…адвокаты при выполнении своих обязанностей должны действовать свободно, честно и бесстрашно…». Там же прописано, что «…независимость адвокатов при ведении уголовных дел лиц, лишенных свободы, должна гарантироваться с тем, чтобы обеспечить оказание им свободной, справедливой и конфиденциальной юридической помощи…».
В Основных принципах, касающихся роли юристов, принятых Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в сентябре 1990 г. в Гаване, также указывается на необходимость обеспечения адвокатам возможности для беспрепятственной защиты лиц, обвиняемых в совершении преступлений. При этом юристы не должны отождествляться со своими клиентами или интересами клиентов в результате выполнения ими своих функций.
Что можно сделать?
Очевидно, что адвокатуру следует вывести из-под контроля Министерства юстиции, дав свободу адвокатским объединениям. Для этого необходимо отменить лицензионный порядок осуществления адвокатской деятельности. Вполне можно ограничиться сдачей квалификационного экзамена и выдачей удостоверения адвоката установленной формы.
Пример в этом отношении показывают европейские страны, в том числе Российская Федерация. Там квалификационный экзамен соискатель может сдать в одной из региональных адвокатских организаций. В случае успешной сдачи экзамена квалификационная комиссия в семидневный срок со дня принятия решения информирует территориальный орган юстиции. Он в месячный срок обязан включить данные на нового адвоката в региональный реестр и выдать ему удостоверение.
На мой взгляд, для свободного развития адвокатуры в Беларуси следует отменить монополию Белорусской республиканской коллегии адвокатов на объединения адвокатов и контроль за их деятельностью. Адвокатам необходимо дать право создавать альтернативные объединения со своими уставами, традициями и особыми мантиями.
Принципиально важно на местном уровне (в районах — городах) образовать сеть муниципальных юридических консультаций. В них могут работать молодые адвокаты, стажеры адвокатов, адвокаты-пенсионеры. Их назначение — оказывать юридическую помощь клиентам по низким тарифам или бесплатно. Это будет, с одной стороны, расширять сферу адвокатских услуг, а с другой — формировать кадровое пополнение адвокатуры. При этом следует исходить из той очевидной истины, что адвокатов, как и врачей, много не бывает. В Беларуси всего около 2200 адвокатов, что значительно меньше (в процентном отношении к числу населению), чем в других странах.
Понятное дело, что в новых условиях потребуется обновить закон об адвокатуре и открыть дорогу в адвокатуру всем желающим юристам. Я также хотел бы стать свободным адвокатом с тем, чтобы бесплатно оказывать помощь всем, кто был незаконно репрессирован со стороны нынешней власти.
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Мнение доктора юридических наук Михаила Пастухова
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