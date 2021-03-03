Источник материала: UDF



Фото: Intex-press

Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кнутом без пряника, или Растущая армия проверяющих. Мнение Усиление репрессивного механизма без создания механизма стимулирующего несет в себе несколько рисков, считает Сергей Балыкин.

В ходе недавней встречи Александра Лукашенко и председателя Комитета государственного контроля Василия Герасимова в очередной раз обсуждался вопрос о выплате зарплат «в конвертах», уклонении от налогов и пресловутой «обналичке». Давнюю проблему предлагают решить традиционно – усилив ответственность. Но теперь эту самую ответственность предлагается возлагать не только на предпринимателей, выплачивающих зарплату «мимо кассы», но и на наемных работников, эту зарплату получающих.Правда, работников, которые раскаялись и «донесли» на своих нанимателей планируется от ответственности освобождать, а вот субъекты хозяйствования, наоборот, предлагают наказывать более сурово, вплоть до лишения собственности.И ведь возразить здесь на первый взгляд нечего… Действительно, платить налоги нужно, скрывать доходы нехорошо, а наказание за нарушение должно быть неотвратимым. Но это только на первый взгляд.Не будем оспаривать тезис о необходимости наказывать за уклонение от налогов, но сразу поставим вопрос соразмерности наказания и нарушения. Слишком жесткие санкции за незначительные экономические правонарушения попросту уничтожат деловую активность. Действительно, если возможная прибыль невелика, а риск наказания, наоборот, высок, то желающих вести экономическую деятельность будет немного.Необходимо также разобраться в причинах, заставляющих предпринимателей выдавать зарплату «конвертами». Вне всякого сомнения, главной из них можно назвать несовершенство белорусской налоговой системы.И дело даже не ставках налогов и прочих отчислений… Хотя сегодня на каждый выплаченный рубль зарплаты приходится 13% подоходного налога, 35% отчислений в Фонд соцзащиты и еще несколько процентов более мелких отчислений, таких как страхование от несчастных случаев на производстве и прочее и прочее.Кроме того, выплату зарплаты в конвертах провоцирует также невозможность отнести на себестоимость все выплаты работникам. До сих пор в нашей стране существуют нормативы, при превышении которых зарплату приходится выплачивать за счет чистой прибыли, которая облагается налогом по ставке 18%.И наконец стоит подчеркнуть важность стимулирования, поощрения легальной выплаты заплаты. Бизнесу должно быть выгоднее платить зарплату легально, нежели выдавать ее пресловутыми конвертами.Для того, чтобы деловым людям было проще платить белую зарплату, необходимо создать условия, поощрять их к этому. Сделать это можно, прежде всего, снижая подоходный налог и налоги на фонд оплаты труда, в том числе платежи в фонд соцзащиты.Плюс ко всему наемный работник должен быть сам заинтересован в получении белой зарплаты. Ведь в экономически развитых странах именно к легальным доходам привязан социальный статус человека, возможность получения потребительских кредитов, ипотеки, возможность приобретения определенной недвижимости.У нас же все эти факторы либо слабо влияют на жизнь человека, либо не влияют на его жизнь вовсе.Усиление репрессивного механизма без создания механизма стимулирующего несет в себе несколько рисков. Прежде всего, риск превращения контролеров в некое подобие саранчи, способной уничтожить ростки субъектов хозяйствования, но не способной ничего вырастить на этой почве.Второе: если ставки налогов на заработную плату будут велики, то и платить легальную зарплату будет весьма затратно. Поэтому бизнес, несмотря на все возможные риски и проблемы, будет искать способы обойти все установленные ограничения. Уклонения от налогов будут массовыми, и государство просто не сможет выявить все случаи, даже если будет содержать неподъемную армию проверяющих.Действительно, с уклонением от уплаты налогов, с выплатами в конвертах нужно бороться. Но делать это нужно в первую очередь не репрессивными методами, а создавая условия для нормального функционирования честных субъектов хозяйствования.