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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему властям не выгодно запрещать БЧБ. Мнение Преодолевать раскол по отношению к государственным символам путём запрета бело-красно-белого флага - затея глупая и вредная, считает политаналитик Денис...

Поскольку страсти вокруг бело-красно-белого флага не утихают (то запрещают, то не запрещают), пошёл ещё раз посмотреть, что у нас там с общественной поддержкой.В доступе у меня имеются данные двух опросов кампании «Будзьма» (2009 и 2012 гг.), опросы НИСЭПИ (2009, 2013 и 2014 гг.) и недавний опрос Chatham House (Ноябрь 2020 г.). Сразу скажу, что методология у всех опросов разная. Во-первых, вопросы формулируются по-разному. Это всегда очень тонкий момент. А во-вторых, есть большое различие между последним опросом и всеми остальными. Chatham House опрашивал только горожан и пользователей интернета. Учитывая перекос поддержки БЧБ-флага в крупных городах и среди «продвинутых пользователей», нужно делать соответствующую поправку, анализируя цифры.Итак. В исследованиях «Будзьма» вопрос формулируется следующим образом: «Какой национальный символ вы считаете своим?». В опросе 2009 г. ответы разложились так: красно-зелёный флаг и герб РБ - 72,6%, БЧБ и «Пагоня» - 7,7%, оба в равной степени - 11,2%. В 2012 году: красно-зелёный флаг и герб РБ - 67,5%, БЧБ и «Пагоня» - 9,7%, оба в равной степени - 14,3%. Ошибка выборки - 3%, поэтому изменениями в цифрах между этими двумя опросами можно пренебречь, ситуация не поменялась.НИСЭПИ вопрос формулирует иначе: «По вашему мнению, какие государственные символы (герб, флаг) больше соответствуют историческому и культурному наследию белорусской нации - которые существовали с 1991 по 1995 год (с гербом «Погоня») или нынешние (напоминающие символы БССР)?» И ответы соответственно получает другие: За БЧБ в 2009 г. высказались 27,7%, в 2013 - 33,9%, в 2014 - 31,7%. Ситуация тоже более-менее ровная. Но на другом уровне. Очевидно, что в отличии от «Будзьмы», НИСЭПИ спрашивает не о ЛИЧНЫХ предпочтениях граждан относительно НАЦИОНАЛЬНОЙ символики, а о ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ относительно соответствия ГОСУДАРСТВЕННЫХ символов историческому наследию. Отсюда такие разные результаты.В опросе Chatham House формулировка напоминает будзьмавскую - «Какой из следующих государственных символов вам ближе всего?». БЧБ и «Пагоня» - 34,6%, красно-зелёный и нынешний герб РБ - 41,3%. И, что интересно, ни одна из перечисленных опций - 24,1%.Какие из этих цифр можно сделать выводы?• Даже с учётом перекосов в виде разных формулировок вопросов и разных выборочных совокупностей можно говорить о значительном росте поддержки бело-красно-белого флага.• Маловероятно (но возможно), что этот рост связан исключительно с «застенчивой» белорусизацией, проводившейся властями в последние лет 5, и с деятельностью гражданского сектора по популяризации исторической символики, в том числе и БЧБ-флага.• Более вероятно, что постепенно став символом протеста 2020 года, БЧБ флаг «притянул» на себя протестную поддержку. То есть, грубо говоря, это больше не столько флаг БНР, Поздняка и упоротых националистов, сколько символ идеалов нынешнего протеста. Для флага тут очевидные плюсы и очевидные минусы. Как и для людей под этим флагом, который тоже имеет свой символический шлейф, от которого никуда не деться.• В общем и целом, в Беларуси к линиям разломов (отношение к власти, геополитическая ориентация, и тп) добавился ещё раскол по отношению к государственным символам. Преодолевать этот раскол путём запрета бело-красно-белого флага - затея глупая и вредная. Она может привести к обратному эффекту. Видимо, в коридорах власти об этом уже сообразили.