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Горбачев установил рекорд продолжительности жизни среди советских лидеров

03.03.2021 06:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Горбачев установил рекорд продолжительности жизни среди советских лидеров
Михаил Горбачев. Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Бывший президент СССР Михаил Горбачев установил рекорд продолжительности жизни среди советских лидеров. На это обратил внимание журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале «Пул №3».

2 марта Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет.

Председатель Совета народных комиссаров РСФСР и СССР Владимир Ленин прожил 53 года, до 74 лет дожил советский вождь Иосиф Сталин.

Председатель Совета министров СССР Георгий Маленков умер на 87-м году жизни, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС) Никита Хрущев — в 77 лет. Правивший после него генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев скончался на 76-м году жизни, пришедший после Юрий Андропов — в 69 лет. Меньше Горбачева — 73 года — прожил и генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Черненко.

Смирнов также напомнил, что глава Временного правительства Александр Керенский прожил 89 лет, а первый президент России Борис Ельцин умер в возрасте 76 лет. Помимо этого, Горбачев прожил дольше еще одного правителя — императора Николая II, который был расстрелян в возрасте 50 лет.

Ранее сообщалось, что Горбачев отметит свой 90-летний юбилей в Zoom. Он намерен провести праздник со своими близкими, друзьями и соратниками.

Горбачев возглавлял СССР с 1985 года и до его распада в 1991-м.
 
 
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