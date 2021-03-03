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Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РИА Новости

Ворам не смогли помешать охранники и полицейские

Ущерб от действий воров назвали незначительным

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С Байконура украли секретную российскую электронику Стоимость похищенной электроники в настоящее время устанавливается.

Неизвестные украли с космодрома Байконур секретную российскую электронику. Об этом во вторник, 2 марта, сообщает Telegram-канал «112».По данным канала, речь идет об оборудовании, находившемся на площадке №110, с которой в 1988 году стартовала ракета-носитель «Энергия» с ракетопланом «Буран». Злоумышленникам удалось вскрыть одно из располагающихся там сооружений и похитить оттуда радиодетали. Стоимость похищенной электроники в настоящее время устанавливается.Известно, что украденное оборудование числилось на балансе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ФГУП «ЦЭНКИ»).Охраной площадки, которая огорожена бетонными столбами с колючей проволокой, занималась ведомственная охрана данной организации.Кроме того, снаружи объект патрулируется сотрудниками подмосковной полиции. Как уточняется, следы взлома обнаружил начальник охраняющей объект команды еще 19 февраля. Следственный комитет России (СКР) уже возбудил уголовное дело по факту произошедшего по статье 158 («Кража») УК РФ.Как рассказали «Ленте.ру» во ФГУП «ЦЭНКИ», украденное с площадки №110 космодрома Байконур секретное российское оборудование было разукомплектовано, а сроки его эксплуатации истекли.На предприятии отметили, что площадка находилась на консервации, а сроки эксплуатации систем и агрегатов истекли более 20 лет назад.Кроме того, база, установленная в системах, уже не используется в российской промышленности. Знакомый с ситуацией источник «Ленты.ру» добавил, что ущерб оценивается как незначительный.Кража с «Байконура» стала вторым за зиму хищением на особо охраняемых объектахВ декабре 2020 года стало известно, что на аэродроме Таганрог-Южный обокрали самолет Ил-80, известный как «самолет Судного дня». Неизвестные вынесли с него более 30 установленных на борту радиостанций.«Самолет Судного дня» находился в Таганроге для плановых работ по модернизации. После их окончания основной вход, люк грузового отсека и три запасных выхода опечатали, однако воров это не остановило. На месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев преступников и следы обуви.