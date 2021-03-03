|
ДТП в Калифорнии: погибли не менее 15 человек
Источник материала: ОНТ
Авария на юге штата Калифорния (США) унесла жизни не менее 15 человек. Об этом
ДТП случилось во вторник, около шести утра по местному времени. Известно, что машина, перевозившая 27 человек, столкнулась с грузовой фурой, в которой везли графий. Грузовик врезался в автомобиль со стороны водителя, отчего несколько пассажиров выбросило наружу. На месте от полученных травм скончались 12 человек. Оперативно были госпитализированы еще девять. По
О причинах происшествия не сообщается.
Фото pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария на юге штата Калифорния (США) унесла жизни не менее 15 человек. Об этом пишет The New York Times. ДТП случилось во вторник, около шести утра по местному времени....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)