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ДТП в Калифорнии: погибли не менее 15 человек

03.03.2021 06:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ДТП в Калифорнии: погибли не менее 15 человек

Авария на юге штата Калифорния (США) унесла жизни не менее 15 человек. Об этом пишет The New York Times.

ДТП случилось во вторник, около шести утра по местному времени. Известно, что машина, перевозившая 27 человек, столкнулась с грузовой фурой, в которой везли графий. Грузовик врезался в автомобиль со стороны водителя, отчего несколько пассажиров выбросило наружу. На месте от полученных травм скончались 12 человек. Оперативно были госпитализированы еще девять. По данным ТАСС, позже число погибших возросло до 15.

О причинах происшествия не сообщается.

Фото pixabay

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Авария на юге штата Калифорния (США) унесла жизни не менее 15 человек. Об этом пишет The New York Times. ДТП случилось во вторник, около шести утра по местному времени....
 
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