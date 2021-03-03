Помощник Президента по Минску посетил «Мотовелозавод». В каком состоянии находится предприятие и есть ли перспективы?

Источник материала: ОНТ

Минску посетил «Мотовелозавод». В каком состоянии находится предприятие и есть ли перспективы?" class="one-news__figure-img">

Администрация Президента продолжает выездной прием граждан. «Гомсельмаш», «Ивацевичдрев», стеклозавод «Елизово» – за громкими именами крупнейших предприятий – труд их работников, а еще их личные проблемы и заботы. Сегодня помощник Президента по Минску выслушал коллектив «Мотовелозавода». Там не всё однозначно.



Обветшалые, полупустые административные и производственные корпуса. И так 27 гектаров земли. Сказать, что картинка невесёлая – мало. Но так бесхозно быть не должно. За свою историю «Мотовелозавод» выпустил более 50 миллионов велосипедов. И работали здесь в лучшие годы до семи тысяч человек. Сейчас – чуть больше сотни.

Оборудование новое облегчает труд работников – казалось бы, сплошные плюсы. Только вот таких блестящих и инновационных станков на «Мотовелозаводе» – раз, два и обчелся.

Анна Зотикова успела поработать и на первом, и на втором варианте. Колеса спицует уже 20 лет. Монотонно, сплошная механика, но семье – прибыль.

Именно благодаря таким людям, преданным своему делу, завод скорее жив, чем мертв. Многие работники не уходили даже в самые сложные для предприятия времена, хотя производство стояло месяцами. На помощь не раз приходило государство. Но долги никуда не исчезали. При этом руки не опускали, за несколько лет разработали линейку модификаций велосипедов – больше 70, плюс несколько мотоциклов.

Николай Ладутько, директор предприятия «Мотовелозавод»: «План – увеличить объемы промышленного производства и реализации продукции в 2,4 раза за пять лет, из 100 тысяч будет 240 велосипедов. Сегодня 100 тысяч продаж в стране, которая сама в целом потребляет 150 тысяч велосипедов, не представляется возможным».

Более реально – смотреть на запад. Те же Нидерланды – велосипедная страна. Европейский союз – крупнейший потребитель. По оценке специалистов, его ежегодная емкость – до 30 миллионов штук веломототехники. И нам есть что предложить.

Максим Цуран, заместитель директора предприятия «Мотовелозавод»: «По цене с европейскими марками мы выигрываем, при сопоставимой комплектации, качестве продукта. Мы с 20-го года активно начали поставлять в страны Евросоюза – Нидерланды. Бельгию. Польшу, Литву много, скандинавские страны как под собственной торговой маркой, так и под торговой маркой заказчиков».

Но просто выпускать больше – сегодня мало. Нужен инновационный продукт. Создание высокотехнологичного производства, ориентированного, в первую очередь, на экспорт. Один из вариантов развития событий, который сейчас рассматривается на высшем уровне, об этом говорили на совещании во Дворце Независимости. Что касается освободившихся площадей – предлагается их передача минскому технопарку. И комплектующие можно будет производить здесь же.

Сейчас важно не делать резких движений и взвесить каждый шаг. И, конечно, позаботиться о людях, которые здесь работают. Выездной прием граждан призван решать актуальные проблемы каждого. В фокусе Администрации Президента вопросы житейские и производственные.

Александр Барсуков, помощник Президента Беларуси – инспектор по г. Минску: «Сколько они будут получать сейчас, как будет модернизация производства развиваться. Будет ли производство, будет ли предприятие работать, люди отработали более 30 лет на предприятии, они беспокоятся о предприятии, с каждым человеком переговорили и нашли ответ, есть заявления, возьмем на контроль, разберемся, мне тоже дорого это предприятие, разберемся, вникнем в ситуацию. Есть некоторые вопросы, которые должны решаться на уровне Главы государства, будем докладывать».

Бренд сохранить, конечно, важно. Чтобы «Аист» и дальше прославлял страну. Но за каждым достижением – человек. И на заводе об этом помнят. Потому уверены: в течение нескольких лет штат вырастет до 400 специалистов. Главное – развивать производство.

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