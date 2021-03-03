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В университете Боливии из-за давки сломалось ограждение на четвертом этаже: погибли пять человек
Источник материала: ОНТ
В Боливии в результате давки во время студенческого собрания в университете Эль-Альто не выдержало и обрушилось ограждение на четвертом этаже, погибли не менее пяти человек. Об этом
Еще как минимум трое находятся в реанимации.
По данным пресс-службы университета, трагедия случилась на факультете финансовых, экономических и административных наук. Ребята пришли туда, чтобы принять участие в студенческом собрании.
Фото: скриншот из видео очевидца
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В Боливии в результате давки во время студенческого собрания в университете Эль-Альто не выдержало и обрушилось ограждение на четвертом этаже, погибли не менее...
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