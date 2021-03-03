Японские ученые предупредили о проблемах с кислородом на Земле

Источник материала: ОНТ

Атмосфера нашей планеты в будущем потеряет весь свободный кислород. Такое мнение высказали ученый из Университета Тохо Казуми Озаки и его коллега Кристофер Рейнхард из Технологического института Джорджии. Их работа опубликована в журнале Nature Geoscience , пишет РИА «Новости».

Эксперты построили модель атмосферы нашей планеты, на которую влияют те же геологические, климатические и биологические факторы. Таким образом они смогли сделать прогноз на будущее. Согласно исследованию, атмосфера Земли будет относительно стабильной еще на протяжении примерно миллиарда лет, после этого буквально за несколько тысяч лет она почти потеряет кислород.

Ученые считают, что причиной тому станет возросшая активность Солнца, отчего в атмосфере снизится уровень содержания углекислого газа. В какой-то момент этот показатель достигнет критической точки, и на планете нарушится процесс фотосинтеза. Как следствие, в атмосферу перестанет поступать кислород.

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