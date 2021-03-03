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Сколько стоит построить дачу на 71 «квадрат»: посчитали вариант с чистовой отделкой и отоплением

03.03.2021 07:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дачи, которые можно найти в объявлениях о продаже, не всегда отвечают современным представлениям о комфортном жилье за городом. Выход в таком случае простой: нужно строить под свои запросы. Но во сколько может обойтись дачный домик? Мы подготовили смету под запросы современных дачников — чтобы быстро, с электроотоплением и чистовой отделкой.


В этот раз рассмотрим проект компактного каркасного дома площадью 71 м². Архитектор Оксана Ушкова из бюро «1000 проектов» говорит, что его часто заказывают в качестве дачного дома.


Отметим удачную планировку: в проекте есть место для отдельной кухни рядом с гостиной, топочной, двух спален и санузла. Из гостиной предполагается выход на большую террасу за домом.


Во сколько же обойдется строительство дачи по этому проекту?

Дом каркасный, поэтому дешевле всего будет сделать свайно-винтовой фундамент с обвязкой из бруса — за 5800 рублей.

Каркас собирается из пиломатериала технической сушки. Со сборкой он будет стоить 17 300 рублей.

В качестве кровли предлагается металлочерепица. Материалы и монтаж обойдутся в 7600 рублей.

Для наружной отделки в смете выделяется 12 900 рублей. За эту сумму получаем фасад из имитации бруса с пропиткой, террасную доску, подшивку подкровельных свесов и водосточную систему ПВХ.

Внутренняя отделка в смете тоже есть. Для стен предлагается имитация бруса, для потолков — вагонка «Штиль» (с покраской пропитками Vidaron). Плюс межкомнатные двери МДФ (экошпон) и ламинат. Внутри стен — 150 мм утеплителя, утепление пола и потолка — 200 мм. За это все — 23 500 рублей. Плюс 800 рублей за обшивку топочной плитами ЦСП с покраской.


Фото: 1000proektov.by

Так как это дачная комплектация, то в смете мы видим окна ПВХ с однокамерными стеклопакетами и входную металлическую дверь. Плюс 4700 рублей.

Электрика, сантехника, отопление от электрокотла с водяным контуром обойдутся в 9500 рублей. Для заселения будет необходимо подключить дом к наружным сетям и установить сантехническую посуду. Срок возведения такого дома составляет 3−4 месяца.

Итоговая стоимость — 82 100 рублей, или 1156 рублей за «квадрат» (444 доллара по курсу).

Оксана Ушкова говорит, что в их практике есть случаи, когда этот дом используется заказчиками для постоянного проживания. Поэтому, если такой вариант в перспективе рассматривается, архитектор советует потратить на 16 000 рублей больше и выбрать вместо свайного фундамента — свайно-ростверковый, окна с двухкамерным стеклопакетом и увеличить толщину утепления.

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