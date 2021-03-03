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Беларусь на 101-м месте в мире по уровню зарплат

03.03.2021 07:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По уровню средних зарплат в мире Беларусь заняла 101-е место из 160 стран. Такая позиция присвоена Беларуси в рейтинге Международной организации труда (МОТ).




В рейтинге, пишет Свободные новости, рассматривалась средняя зарплата в Беларуси на уровне почти 347 долларов.

На первом месте по уровню зарплат в рейтинге оказалась Швейцария. Средняя зарплата в этой стране составляет 5,4 тысяч долларов. Соединенные Штаты попали в топ-10 стран со средней зарплатой в 2,8 тысяч долларов.

Польша, заняла 58 место с уровнем средней зарплаты в 765 долларов. Россия расположилась на 67 месте — 636 долларов в месяц. Украина на 127-м месте со средней зарплатой 194 доллара.

Последние 159 и 160 места рейтинга заняли Зимбабве (21 доллар) и Малави (22 доллара), сообщают СМИ.

Напомним, что по данным Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в январе 2021 года составила 1290 рублей или около 496 долларов. Но это — до уплаты налогов.
 
 
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По уровню средних зарплат в мире Беларусь заняла 101-е место из 160 стран. Такая позиция присвоена Беларуси в рейтинге Международной организации труда (МОТ).
 
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