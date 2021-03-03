Белорусские власти «продолжают бороться с правдой». США осудили приговор Борисевич и Сорокину

Соединенные Штаты «осуждают политически мотивированное признание виновными и приговоры, вынесенные (…) в отношении журналиста Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина за их роль в раскрытии правды о смерти Романа Бондаренко во время его задержания милицией», говорится в заявлении, размещенном на сайте американского посольства в Минске.



Артем Сорокин и Катерина Борисевич.

«Данное уголовное дело было направлено на то, чтобы наказать лиц, которые вскрыли дезинформацию о Бондаренко, и чтобы отвлечь внимание от того факта, что в ноябре сотрудники силовых органов — а также лица, действовавшие с их одобрения, — избили человека до смерти. Виновные в этом преступлении так и не были привлечены к ответственности. Вместо этого власти решили отомстить тем, кто выявил факты», — считают США.

По мнению официального Вашингтона, белорусские власти «продолжают бороться с правдой, а также с журналистами и всеми теми, кто ее рассказывает». Соединенные Штаты «в очередной раз призывают к прекращению репрессий против мирных протестующих, правозащитников, гражданского общества и независимых СМИ и к привлечению к ответственности всех, кто совершил нарушения».

США «поддерживают суверенную и независимую Беларусь, которая придерживается своих международных обязательств по защите прав человека — включая возможность для всех белорусов пользоваться своими правами без угрозы для жизни и свободы».

2 марта суд Московского района Минска (судья Светлана Бондаренко) приговорил корреспондента портала tut.by Катерину Борисевич к шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 100 базовых величин (2.900 рублей), проходившего с ней по одному делу врача Артема Сорокина — к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на год и штрафу в 50 базовых величин (1.450 рублей).

Борисевич признана виновной в подстрекательстве к разглашению врачебной тайны (ч. 3 ст. 178, ч. 5 ст. 16 УК), Сорокин — в разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК). В материале, который подготовила журналистка на основании информации врача, отмечалось, что в крови Бондаренко не было алкоголя в день инцидента, который привел к его смерти. В то же время власти, включая Александра Лукашенко, утверждали обратное.

По словам адвокатов Борисевич, с учетом времени, которое журналистка провела в СИЗО, на свободу она выйдет чуть более чем через два месяца. Сорокина освободили в зале суда.

Дело рассматривали в закрытом режиме, свидетели и адвокаты связаны подпиской о неразглашении. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Борисевич и Сорокина узниками совести.