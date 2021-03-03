ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские власти «продолжают бороться с правдой». США осудили приговор Борисевич и Сорокину

03.03.2021 07:43 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Соединенные Штаты «осуждают политически мотивированное признание виновными и приговоры, вынесенные (…) в отношении журналиста Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина за их роль в раскрытии правды о смерти Романа Бондаренко во время его задержания милицией», говорится в заявлении, размещенном на сайте американского посольства в Минске.

 

Белорусские власти «продолжают бороться с правдой». США осудили приговор Борисевич и Сорокину
Артем Сорокин и Катерина Борисевич.

 

«Данное уголовное дело было направлено на то, чтобы наказать лиц, которые вскрыли дезинформацию о Бондаренко, и чтобы отвлечь внимание от того факта, что в ноябре сотрудники силовых органов — а также лица, действовавшие с их одобрения, — избили человека до смерти. Виновные в этом преступлении так и не были привлечены к ответственности. Вместо этого власти решили отомстить тем, кто выявил факты», — считают США.

По мнению официального Вашингтона, белорусские власти «продолжают бороться с правдой, а также с журналистами и всеми теми, кто ее рассказывает». Соединенные Штаты «в очередной раз призывают к прекращению репрессий против мирных протестующих, правозащитников, гражданского общества и независимых СМИ и к привлечению к ответственности всех, кто совершил нарушения».

США «поддерживают суверенную и независимую Беларусь, которая придерживается своих международных обязательств по защите прав человека — включая возможность для всех белорусов пользоваться своими правами без угрозы для жизни и свободы».

2 марта суд Московского района Минска (судья Светлана Бондаренко) приговорил корреспондента портала tut.by Катерину Борисевич к шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 100 базовых величин (2.900 рублей), проходившего с ней по одному делу врача Артема Сорокина — к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на год и штрафу в 50 базовых величин (1.450 рублей).

Борисевич признана виновной в подстрекательстве к разглашению врачебной тайны (ч. 3 ст. 178, ч. 5 ст. 16 УК), Сорокин — в разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК). В материале, который подготовила журналистка на основании информации врача, отмечалось, что в крови Бондаренко не было алкоголя в день инцидента, который привел к его смерти. В то же время власти, включая Александра Лукашенко, утверждали обратное.

По словам адвокатов Борисевич, с учетом времени, которое журналистка провела в СИЗО, на свободу она выйдет чуть более чем через два месяца. Сорокина освободили в зале суда.

Дело рассматривали в закрытом режиме, свидетели и адвокаты связаны подпиской о неразглашении. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Борисевич и Сорокина узниками совести.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соединенные Штаты «осуждают политически мотивированное признание виновными и приговоры, вынесенные (…) в отношении журналиста Катерины Борисевич и врача Артема...
 
Новости дня
Новости разные
 
COVID-19 открыл белорусам Албанию и Танзанию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by