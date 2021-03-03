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Выбираем машину для любительских гонок

03.03.2021 07:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Заниматься профессиональным автоспортом в Беларуси — хлопотное дельце. Даже если на соревнованиях вы постоянно будете на пьедестале, вряд ли у вас получится отбить все расходы на содержание гоночной машины. Другое дело — любительские покатушки, такие как трек-дни, проходящие в Липках и Стайках. Для подобных заездов подойдет обычный гражданский автомобиль, который без проблем своим ходом доедет до полигона. Организатор любительских гонок URacing Юрий Бычек считает, что на нашей «Автобарахолке» без труда можно найти машину, пригодную как для трек-дней, так и для ежедневных поездок по городу. Хотя, конечно, рассматриваемые в этой статье модели будут скорее иметь уклон в сторону автоспорта.

— Чтобы выбрать вариант для участия в трек-днях, необходимо сразу определиться с бюджетом на такое авто и с его назначением (будет эта машина второй или основной), а также с типом привода и двигателя. Если с бюджетом все понятно, то от назначения зависит, насколько далеко можно уходить в плане доработок. Тип привода и двигателя зависит от ваших личных предпочтений. На трек-днях для каждого из типов привода ведется отдельный зачет, — рассказал Юрий.

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Заниматься профессиональным автоспортом в Беларуси — хлопотное дельце. Даже если на соревнованиях вы постоянно будете на пьедестале, вряд ли у вас получится...
 
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