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Выбираем машину для любительских гонок
Источник материала: Onliner
Заниматься профессиональным автоспортом в Беларуси — хлопотное дельце. Даже если на соревнованиях вы постоянно будете на пьедестале, вряд ли у вас получится отбить все расходы на содержание гоночной машины. Другое дело — любительские покатушки, такие как трек-дни, проходящие в Липках и Стайках. Для подобных заездов подойдет обычный гражданский автомобиль, который без проблем своим ходом доедет до полигона. Организатор любительских гонок
— Чтобы выбрать вариант для участия в трек-днях, необходимо сразу определиться с бюджетом на такое авто и с его назначением (будет эта машина второй или основной), а также с типом привода и двигателя. Если с бюджетом все понятно, то от назначения зависит, насколько далеко можно уходить в плане доработок. Тип привода и двигателя зависит от ваших личных предпочтений. На трек-днях для каждого из типов привода ведется отдельный зачет, — рассказал Юрий.
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