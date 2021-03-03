Вот как быстро узнать свой номер, тариф и отказаться от платной подписки на А1, МТС и life:)

Как узнать, какой у тебя тариф? А какой номер? Как связаться с техподдержкой оператора? Собрали ответы на эти и другие вопросы в одном тексте, чтобы вам не пришлось гуглить. Сохраните себе эту небольшую шпаргалку.
Как позвонить оператору
В трендах поиска Google едва ли не по пять раз в день появляются запросы вроде «А1 телефоны», «А1 кол-центр», «МТС контакты» или «техподдержка». Даем номера телефонов операторов:
Номер контакт-центра А1: 150 (звонок бесплатный из всех сетей операторов Беларуси).
Номер контакт-центра МТС: 0890 (сокращенный бесплатный номер для абонентов компании), +375 17 237−98−98
Номер контакт-центра life:): 909 (бесплатно), +375 25 909 09 09 (по стоимости звонка внутри сети), +375 17 295 99 99
Правда, порой из-за наплыва желающих приходится «висеть» на линии слишком долго. Если ждать возможности нет, следует попробовать связаться с сотрудниками операторов через соцсети и мессенджеры — во всяком случае, такой совет в А1 давали еще несколько лет назад (все контакты указаны внизу на сайте оператора, для удобства даем прямые ссылки на страницы А1, МТС и life:)).
Как узнать свой номер и тарифный план
Не менее (если не более) распространенные запросы пользователей — способы узнать, какой у вас тариф или номер телефона. Вот как это можно выяснить максимально быстро:
А1
Через USSD-запрос: *141*2*1# — ваш номер и тарифный план;
Через личный кабинет на сайте оператора: необходимо зайти на сайт А1, нажать на кнопку перехода на страницу авторизации в правом верхнем углу веб-страницы и выбрать пункт «Персональная информация»;
Через фирменное мобильное приложение: приложение «Мой А1» доступно для смартфонов на Android и iOS. Также есть спецверсия для аппаратов Huawei. После авторизации в нем следует выбрать пункт «Продукты».
МТС
Через USSD-запрос: *111*10# — ваш номер телефона, *111*12# — ваш тарифный план;
Через голосовой информатор: позвоните по номеру 0887. Голосовой информатор продиктует ваш номер телефона;
Через личный кабинет на сайте оператора: в правом верхнем углу веб-страницы на сайте МТС нажать на кнопку «Войти», «Мобильная связь и интернет». Информация про тарифный план и абонентский номер отобразится в правом углу страницы;
Через фирменное мобильное приложение: приложение «Мой МТС» доступно для смартфонов на Android и iOS. Есть версия для телефонов Huawei. После авторизации в нем следует выбрать пункт «Тарифный план».
life:)
Через USSD-запрос: *105# (информация о номере и тарифном плане), *147# (узнать свой номер телефона);
Через личный кабинет на сайте оператора: в правом верхнем углу веб-страницы на сайте «лайф» нажать на кнопку «Вход» и авторизоваться;
Через фирменное мобильное приложение: приложение «Мой life:)» доступно для смартфонов на Android и iOS. Есть версия для аппаратов Huawei. После авторизации номер и тариф отобразятся на главной странице.
Как отключить платную интернет-подписку
Интернет-подписка — услуга, которая позволяет за определенную плату получать доступ к разному контенту: от видео и музыки до игр и сайтов знакомств. Но если вы подписались на эту услугу случайно, то вам лучше поскорее ее отменить, пока с вас не списали деньги.
Единый способ отказаться от интернет-подписок найти вряд ли получится. Один из наиболее надежных вариантов — заранее потребовать от оператора заблокировать возможность осуществлять любые платные подписки. Но если активация такой услуги уже произошла, отключить ее можно следующими способами:
через отправку СМС-сообщения с определенным текстом на специальный номер, который зависит от подключенной услуги. Этот текст и номер может меняться от оператора к оператору. Для удобства прикрепляем ссылки на страницы с описанием распространенных интернет-подписок со способами их отключения через SMS на сайтах А1, МТС и life:);
при обращении в контакт-центры А1, МТС и life:) по телефону (смотрите номера выше);
в салонах связи А1, МТС и life:);
через обращение к провайдеру в мессенджерах или социальных сетях.