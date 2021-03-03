Вот как быстро узнать свой номер, тариф и отказаться от платной подписки на А1, МТС и life:)

Источник материала: Tut.by

Как узнать, какой у тебя тариф? А какой номер? Как связаться с техподдержкой оператора? Собрали ответы на эти и другие вопросы в одном тексте, чтобы вам не пришлось гуглить. Сохраните себе эту небольшую шпаргалку.





Как позвонить оператору

В трендах поиска Google едва ли не по пять раз в день появляются запросы вроде «А1 телефоны», «А1 кол-центр», «МТС контакты» или «техподдержка». Даем номера телефонов операторов:

Номер контакт-центра А1: 150 (звонок бесплатный из всех сетей операторов Беларуси).

Номер контакт-центра МТС: 0890 (сокращенный бесплатный номер для абонентов компании), +375 17 237−98−98

Номер контакт-центра life:): 909 (бесплатно), +375 25 909 09 09 (по стоимости звонка внутри сети), +375 17 295 99 99

Правда, порой из-за наплыва желающих приходится «висеть» на линии слишком долго. Если ждать возможности нет, следует попробовать связаться с сотрудниками операторов через соцсети и мессенджеры — во всяком случае, такой совет в А1 давали еще несколько лет назад (все контакты указаны внизу на сайте оператора, для удобства даем прямые ссылки на страницы А1 , МТС и life:) ).

Как узнать свой номер и тарифный план

Не менее (если не более) распространенные запросы пользователей — способы узнать, какой у вас тариф или номер телефона. Вот как это можно выяснить максимально быстро:

А1





Через USSD-запрос: *141*2*1# — ваш номер и тарифный план;

Через личный кабинет на сайте оператора: необходимо зайти на сайт А1, нажать на кнопку перехода на страницу авторизации в правом верхнем углу веб-страницы и выбрать пункт «Персональная информация»;

Через фирменное мобильное приложение: приложение «Мой А1» доступно для смартфонов на Android и iOS . Также есть спецверсия для аппаратов Huawei . После авторизации в нем следует выбрать пункт «Продукты».

МТС





Через USSD-запрос : *111*10# — ваш номер телефона, *111*12# — ваш тарифный план;

: *111*10# — ваш номер телефона, *111*12# — ваш тарифный план; Через голосовой информатор : позвоните по номеру 0887. Голосовой информатор продиктует ваш номер телефона;

: позвоните по номеру 0887. Голосовой информатор продиктует ваш номер телефона; Через личный кабинет на сайте оператора : в правом верхнем углу веб-страницы на сайте МТС нажать на кнопку « Войти », «Мобильная связь и интернет». Информация про тарифный план и абонентский номер отобразится в правом углу страницы;

: в правом верхнем углу веб-страницы на сайте МТС нажать на кнопку « », «Мобильная связь и интернет». Информация про тарифный план и абонентский номер отобразится в правом углу страницы; Через фирменное мобильное приложение: приложение «Мой МТС» доступно для смартфонов на Android и iOS . Есть версия для телефонов Huawei . После авторизации в нем следует выбрать пункт «Тарифный план».

life:)





Через USSD-запрос : *105# (информация о номере и тарифном плане), *147# (узнать свой номер телефона);

: *105# (информация о номере и тарифном плане), *147# (узнать свой номер телефона); Через личный кабинет на сайте оператора : в правом верхнем углу веб-страницы на сайте «лайф» нажать на кнопку « Вход » и авторизоваться;

: в правом верхнем углу веб-страницы на сайте «лайф» нажать на кнопку « » и авторизоваться; Через фирменное мобильное приложение: приложение «Мой life:)» доступно для смартфонов на Android и iOS . Есть версия для аппаратов Huawei . После авторизации номер и тариф отобразятся на главной странице.

Как отключить платную интернет-подписку



Изображение: freestocks / unsplash.com

Интернет-подписка — услуга, которая позволяет за определенную плату получать доступ к разному контенту: от видео и музыки до игр и сайтов знакомств. Но если вы подписались на эту услугу случайно, то вам лучше поскорее ее отменить, пока с вас не списали деньги.

Единый способ отказаться от интернет-подписок найти вряд ли получится. Один из наиболее надежных вариантов — заранее потребовать от оператора заблокировать возможность осуществлять любые платные подписки. Но если активация такой услуги уже произошла, отключить ее можно следующими способами:

через отправку СМС-сообщения с определенным текстом на специальный номер, который зависит от подключенной услуги. Этот текст и номер может меняться от оператора к оператору. Для удобства прикрепляем ссылки на страницы с описанием распространенных интернет-подписок со способами их отключения через SMS на сайтах А1 , МТС и life:) ;

и ; при обращении в контакт-центры А1, МТС и life:) по телефону (смотрите номера выше);

в салонах связи А1, МТС и life:);

через обращение к провайдеру в мессенджерах или социальных сетях.