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Белорусские партизаны провели серию дерзких акций против диктатуры

03.03.2021 08:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусские партизаны провели серию дерзких акций против диктатуры

  • 3.03.2021, 8:12
Белорусские партизаны провели серию дерзких акций против диктатуры

Койданово — Пружаны — Минск.

Акции против незаконного режима проходят в Беларуси каждый день, сообщает ТГ-канал «Баста!».

Партизаны Дзержинска-Койданова вышли на акцию в поддержку осужденной журналистки Катерины Борисевич.


Пружаны выходят каждый день! И передают привет свободным белорусам.


Минское Михалово напоминает, что 25 марта уже скоро.


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Теги: Минск
 
 
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