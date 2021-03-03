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Белорусские партизаны провели серию дерзких акций против диктатуры
Источник материала: Хартия'97
Белорусские партизаны провели серию дерзких акций против диктатуры
Койданово — Пружаны — Минск.
Акции против незаконного режима проходят в Беларуси каждый день, сообщает ТГ-канал
Партизаны Дзержинска-Койданова вышли на акцию в поддержку осужденной журналистки Катерины Борисевич.
Пружаны выходят каждый день! И передают привет свободным белорусам.
Минское Михалово напоминает, что 25 марта уже скоро.
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Койданово — Пружаны — Минск.
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