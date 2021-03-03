ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минспорта утвердило перечень высоких результатов. В футболе это выход в группу ЛЧ и ЛЕ, в хоккее — в плей-офф КХЛ

03.03.2021 08:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министерство спорта и туризма Беларуси утвердило перечень высоких результатов для клубных команд на международной арене.





Высоким результатом в баскетболе будет считаться выход в 1/8 финала Кубка ФИБА Европы и Еврокубка, в четвертьфинал чемпионата Единой лиги ВТБ, а также в групповой турнир ЛЧ. В бейсболе – 1–8 места Кубка Европы. В водном поло — выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, в 1/4 финала Еврокубка (для мужчин) и Трофея европейской федерации плавания (для женщин). В волейболе — 1/8 финала ЛЧ, Challenge Cup, а также Кубка Европейской конфедерации волейбола.

В гандболе будет называться высоким результатом 1/4 финала в Лиге Европы и Кубке Европы, а также выход в групповой турнир Лиги чемпионов.

В футболе высоким результатом считается выход в групповые турниры Лиги чемпионов и Лиги Европы для мужчин, выход в 1/8 финала Лиги чемпионов – для женщин. В мини-футболе — выход в элитный раунд Лиги чемпионов.

В хоккее с шайбой к высокому результату будет относиться выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, КХЛ или МХЛ, в Континентальном кубке – 1–2 места. В хоккее на траве — выход в групповой турнир Евролиги, в "Трофи" — 1–2 места, сообщает "СБ".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство спорта и туризма Беларуси утвердило перечень высоких результатов для клубных команд на международной арене.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дочь бывшего президента Румынии приговорили к пяти годам за коррупцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by