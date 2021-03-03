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Правозащитник "Весны" Дмитрий Соловьев был задержан снова. Теперь он подозреваемый по уголовному делу
Источник материала: Партизан
Вечером первого марта в Минске был задержан правозащитник и член лишенного аккредитации Совета Правозащитного центра “Весна” Дмитрий Соловьев, который накануне вышел на свободу после административного ареста.
Правозащитник "Весны" Дмитрий Соловьев
Его доставили в Следственный комитет, где допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса (Обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности). После допроса Дмитрия отпустили под подписку о невыезде.
Напомним,
После обыска правозащитник был задержан. При задержании и в микрооттобусе по дороге в ИВС его избивали.
18 февраля Соловьев был осужден на 12 суток ареста по ст. 23.34 КоАП. На его доме встроен бетонный барельеф с "Погоней", и судья суда Минского района Анжелика Козлова посчитала это пикетированием. 28 февраля его освободили из изолятора временного содержания.
Дополнено. Второго марта в Минском областном суде прошло рассмотрение жалобы Дмитрия Соловьева на решение суда Минского района по поводу его административного ареста. Судья Тулейко не удовлетворил жалобу, постановление суда Минского района оставлено в силе.
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Правозащитник "Весны" Дмитрий Соловьев был задержан снова. Теперь он подозреваемый по уголовному делу
Вечером первого марта в Минске был задержан правозащитник и член лишенного аккредитации Совета Правозащитного центра “Весна” Дмитрий Соловьев, который накануне...
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