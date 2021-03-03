







пишет sport-express.ru. Оба задержанных "воспользовались своим правом не давать показаний, и судья приняла решение об их временном освобождении". Бартомеу и его советник Жауме Масферрер предстали перед судьей в качестве подозреваемых в рамках дела, "открытого в мае 2020 года, связанного с ненадлежащим распоряжением имуществом и коррупцией в бизнесе",sport-express.ru. Оба задержанных "воспользовались своим правом не давать показаний, и судья приняла решение об их временном освобождении".





По мнению следствия, Бартомеу заключал сделки от имени клуба с целью получения личной прибыли. В 2020 году функционер нанял специалистов для оценки репутации президента и других руководителей клуба, а также чтобы опорочить ряд действующих и бывших игроков через социальные сети. Действия компании привели к уходу ряда руководителей в связи с серьезными обвинениями в их адрес.





Бартомеу покинул пост президента "Барселоны" в октябре 2020 года, отмечает sport-express.ru.











