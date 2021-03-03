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Синоптики: март в Беларуси ожидается теплее обычного
Источник материала: Партизан
Март в Беларуси ожидается теплее обычного, сообщает Белгидромет.
Весна / БЕЛТА
Прогнозируется,
В среду, 3 марта, в Беларуси будет преимущественно без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит от -4 до +1 градуса, в дневные часы — от +2 до +8 градусов.
Ночью местами ожидается слабый туман, на отдельных участках дорог — гололёдица.
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Март в Беларуси ожидается теплее обычного, сообщает Белгидромет.
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