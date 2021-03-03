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«Сотрудник КГБ» попросил у жителя Пружан денег на спецоперацию -- пришлось взять кредит, чтобы помочь...

03.03.2021 08:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В феврале c 48-летним жителем Пружан связались в мессенджере якобы из Национального банка и попросили помощи в разоблачении их нечестных сотрудников. При этом собеседник представился «сотрудником КГБ».

 

«Сотрудник КГБ» попросил у жителя Пружан денег на спецоперацию -- пришлось взять кредит, чтобы помочь...
Фото: sm-news.ru.

 

Абонент долго и тщательно обрабатывал белоруса, рассказывая о межведомственной (при участии КГК, КГБ и службы безопасности банка) спецоперации по поимке финансистов, которые «сливают» данные клиентов и похищают их деньги. Подлинность такой информации подтверждали и звонившие затем из указанных ведомств «сотрудники».

В итоге мужчину убедили перевести 1000 рублей на названный расчетный счет, откуда, по легенде, деньги должны были похитить, а злоумышленников поймать с поличным.

На следующий день клиенту снова позвонили с аналогичной просьбой. Правда, на этот раз уговорили взять кредит и перевести около 5000 рублей на другой счет. После этого «правоохранители» перестали выходить на связь.

По факту мошенничества, совершенного группой лиц, следователи возбудили уголовное дело. Милиция устанавливает причастных к преступлению лиц и возможных жертв, сообщает официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

 
 
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В феврале c 48-летним жителем Пружан связались в мессенджере якобы из Национального банка и попросили помощи в разоблачении их нечестных сотрудников. При этом...
 
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