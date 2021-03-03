Эхо Сочи. Появится ли в Беларуси российская авиабаза?

Беларусь и Россия будут обсуждать возможное сближение налоговых систем. Также Москве предложено организовать в Беларуси совместное дежурство боевых самолетов с участием пилотов обеих стран. Как сообщил 2 марта Александр Лукашенко, эти темы обсуждались на недавних переговорах с Владимиром Путиным в Сочи.



Фото kremlin.ru

Похоже, что вождя белорусского политического режима сильно задело то, как эти переговоры прокомментировали зловредные СМИ (в том духе, что он-де просил у Путина деньги, отчитывался перед ним о конституционной реформе , транзите власти , снова стал торговать суверенитетом и т.п.). Поэтому через неделю после возвращения из Сочи Лукашенко решил расставить свои акценты.

«Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 — это полная брехня и выдумки», — заявил он. И особо подчеркнул, что ни о каком слиянии двух стран речи не идет.

Похоже, Кремль хочет навязать свою налоговую систему

Однако факт то, что в Сочи стороны снова вернулись к дорожным картам интеграции. Эта тема будоражила белорусскую общественность весь 2019-й год, когда Минск и Москва келейно обсуждали «углубление интеграции» . Причем белорусские должностные лица уверяли, что речь идет о чистой экономике, но потом всплыла 31-я карта , предусматривавшая единую валюту и наднациональные органы, что прямо угрожало белорусскому суверенитету.

Лукашенко в конце 2019 года заверил, что они с Путиным ту злосчастную карту договорились снять с обсуждения. Но остается неясным, не предложена ли она сейчас Москвой снова. Ведь раньше в игре было 30 карт, теперь, как говорил в Сочи сам Лукашенко, их уже 33.

На совещании 2 марта он конкретизировал лишь одно направление — сближение налоговых систем. Причем, судя по всему, тема предложена Кремлем.

«Путин мне говорит: “Я готов направить к тебе Мишустина. Ваше правительство, наше правительство, налоговики сядут и тебе доложат суть предложений Российской Федерации после того, как мы месяц примерно поработаем”. Я согласился. Пожалуйста, приедут, сядем, вместе посмотрим новации российские», — так рассказал Лукашенко об этом фрагменте сочинских переговоров.

Причем, по его словам, «Путин сказал, если это не подходит, мы и работать не будем ни по одному направлению».

Мишустина по мелочам не посылают

Но если российский президент готов командировать в Минск не кого-нибудь, а премьера Михаила Мишустина, то это говорит о большой заинтересованности. И потому не очень верится, что Кремль так легко отступится от навязывания своего варианта дальнейшей интеграции. Тем более что после политических потрясений 2020 года зависимость белорусского режима от Москвы усилилась. Самое время брать быка за рога.

При этом у ряда экспертов есть большое подозрение, что на практике белорусской стороне будет предложено перейти на нормы российского налогового кодекса. Маловероятно, что большая Россия станет корежить свое налоговое законодательство в угоду прихотям «младшей сестренки».

Переход же на российские нормы в этой сфере, как считают специалисты, может нанести ущерб белорусской экономике, у которой совершенно иная структура. Вдобавок это отнимет кусок белорусского суверенитета.

Снова о самолетах

Еще одной важной темой в Сочи было военное сотрудничество. В частности, на совещании 2 марта Лукашенко в этом контексте вдруг заговорил, что не грех, мол, использовать опыт 2014 года, когда во время проведения чемпионата мира по хоккею в Беларуси российские самолеты несли здесь дежурство с участием летчиков обеих стран.

Не правда ли, неожиданная инициатива? Тем более что право проводить чемпионат мира по хоккею нынче у Минска отобрали.

Складывается впечатление, что на самом деле в Сочи тему присутствия своей боевой авиации в Беларуси подняла российская сторона. И, скорее всего, речь шла о размещении здесь военной авиабазы. Во всяком случае, Лукашенко 2 марта, будто продолжая дискуссию, уверял: «А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить…»

Если наша версия верна, то это вторая попытка Кремля протолкнуть идею. Ранее он пытался это сделать в 2015 году, но тогда Лукашенко решительно воспротивился . И впоследствии еще не раз артикулировал эту твердую позицию.

Однако сейчас его позиции в диалоге с Москвой не столь сильны. Чем та, вероятно, и решила воспользоваться. Если это так, то можно предположить, что предложение Лукашенко о совместном дежурстве — попытка спустить вопрос на тормозах, поскольку такой паллиатив Москву вряд ли устроит.

Эксперт: Москве важно застолбить территорию

Впрочем, по мнению белорусского военного эксперта Александра Алесина, Лукашенко в Сочи мог и сам инициировать тему совместного боевого дежурства в воздухе с целью «показать, что он готов в чем-то идти навстречу России».

Однако при такой инициативе речь идет фактически о ротационном размещении иностранных войск. Контингент должен меняться каждые два месяца, поскольку находиться дольше не позволяет белорусское законодательство, пояснил аналитик в комментарии для Naviny.by.

«Россиянам же надо застолбить территорию», — говорит Алесин. По его словам, Москве нужна именно постоянная база с экстерриториальным статусом, «на которой действуют законы Российской Федерации».

Но белорусский вождь не случайно воспротивился созданию такой авиабазы в 2015 году. Тогда был свеж пример аннексии Крыма, которую Кремль провернул без шума и пыли именно благодаря нахождению там базы ВМФ России.

Лукашенко наверняка понимает, что если российские войска окажутся в Беларуси на постоянке, то Москва де-факто отщипнет кусочек его безраздельной власти над страной, получит сильный рычаг воздействия на ситуацию в ней. И где гарантия, что в некий час «Ч» Кремлю не вздумается реализовать здесь свой сценарий , не совпадающий с интересами самого Лукашенко?

«Пока Лукашенко у власти, он на размещение российской военной базы не пойдет», — говорит Алесин.

Да, но в таком случае белорусский вождь рискует усилить в глазах союзника свой имидж неперспективного партнера. И между Минском и Кремлем может в очередной раз заискрить.