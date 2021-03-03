ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

К выходным в Беларуси заметно похолодает

03.03.2021 08:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Как сообщает Белгидромет, уже в пятницу на территорию Беларуси придет неустойчивая холодная воздушная масса с севера.

 

К выходным в Беларуси заметно похолодает

 

В среду, 3 марта, погодные условия в стране будет определять область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы местами слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем +2..+8°С. Атмосферное давление будет падать.

4 марта ночью погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, в утренние и дневные часы скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по Витебской области, утром и днем на большей части территории страны выпадут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром прогнозируются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти порывистый. Температура воздуха ночью -3..+2°С, днем 0..+7°С, в южных районах до +9°С.

5 марта похолодает. Погоду будет определять атмосферный фронт и неустойчивая холодная воздушная масса, распространяющаяся с северных широт. Облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по югу с дождем). В отдельных районах будет отмечаться слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью 0..-7°С, при прояснениях до -9°С, днем -3..+3°С.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает Белгидромет, уже в пятницу на территорию Беларуси придет неустойчивая холодная воздушная масса с севера.  
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу временно отпустили на свободу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by