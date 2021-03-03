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В Минске 2 марта задержаны не менее 23 человек, включая блогеров и админов

03.03.2021 08:51 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Минске 2 марта прошли массовые задержания блогеров, админов микрорайонных и профильных телеграмм-чатов.

Об этом сообщает правозащитный центр «Весна» со ссылкой на информацию из Каменной Горки, Матусевича, Первомайского района, а также от Свободного профсоюза студентов.

В частности, задержаны Ольга Токарчук Ольга, блогер, которая ведет свой YouTube-канал, сотрудник Epam Анатолий Топтунов, Паршенков Александр (БГУ), Протасеня Андрей (БГУ), Новиков Александр, Литвин Руслан и т.д.

В списках задержанных 2 марта в Минске, который ведут волонтеры телеграм-канала «Списки задержанных» значатся 23 фамилии.

«Весна» сообщает об обысках, прошедших у активистов в Минске и других городах Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 2 марта прошли массовые задержания блогеров, админов микрорайонных и профильных телеграмм-чатов.
 
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