|
В Минске 2 марта задержаны не менее 23 человек, включая блогеров и админов
Источник материала: АФН
В Минске 2 марта прошли массовые задержания блогеров, админов микрорайонных и профильных телеграмм-чатов.
Об этом сообщает правозащитный центр «Весна» со ссылкой на информацию из Каменной Горки, Матусевича, Первомайского района, а также от Свободного профсоюза студентов.
В частности, задержаны Ольга Токарчук Ольга, блогер, которая ведет свой YouTube-канал, сотрудник Epam Анатолий Топтунов, Паршенков Александр (БГУ), Протасеня Андрей (БГУ), Новиков Александр, Литвин Руслан и т.д.
В списках задержанных 2 марта в Минске, который ведут волонтеры телеграм-канала «Списки задержанных» значатся 23 фамилии.
«Весна» сообщает об обысках, прошедших у активистов в Минске и других городах Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске 2 марта прошли массовые задержания блогеров, админов микрорайонных и профильных телеграмм-чатов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)