В Минске 2 марта задержаны не менее 23 человек, включая блогеров и админов

Источник материала: АФН

В Минске 2 марта прошли массовые задержания блогеров, админов микрорайонных и профильных телеграмм-чатов.

Об этом сообщает правозащитный центр «Весна» со ссылкой на информацию из Каменной Горки, Матусевича, Первомайского района, а также от Свободного профсоюза студентов.

В частности, задержаны Ольга Токарчук Ольга, блогер, которая ведет свой YouTube-канал, сотрудник Epam Анатолий Топтунов, Паршенков Александр (БГУ), Протасеня Андрей (БГУ), Новиков Александр, Литвин Руслан и т.д.

В списках задержанных 2 марта в Минске, который ведут волонтеры телеграм-канала «Списки задержанных» значатся 23 фамилии.

«Весна» сообщает об обысках, прошедших у активистов в Минске и других городах Беларуси.