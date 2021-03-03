США осудили приговоры Борисевич и Сорокину

Источник материала: АФН

США осудили приговоры журналисту Катерине Борисевич и врачу Артему Сорокину, назвав этот судебный процесс местью режима Лукашенко за разоблачение дезинформации о смерти Романа Бондаренко.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства США в РБ.

«Соединенные Штаты осуждают политически мотивированное признание виновными и приговоры, вынесенные в отношении журналиста Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина за их роль в раскрытии правды о смерти Романа Бондаренко во время его задержания милицией. Данное уголовное дело было направлено на то, чтобы наказать лиц, которые разоблачили дезинформацию о Бондаренко, и отвлечь внимание от того факта, что в ноябре сотрудники силовых органов – а также лица, действовавшие с их одобрения – забили человека до смерти. Виновные в этом преступлении так и не были привлечены к ответственности. Вместо этого, власти решили отомстить тем, кто вскрыл факты», - говорится в заявлении.

«Власти продолжают бороться с правдой, а также с журналистами и всеми теми, кто ее рассказывает. Соединенные Штаты в очередной раз призывают к прекращению репрессий против мирных протестующих, правозащитников, гражданского общества и независимых СМИ и к привлечению к ответственности всех, кто совершил нарушения. Соединенные Штаты поддерживают суверенную и независимую Беларусь, которая придерживается своих международных обязательств по защите прав человека – включая возможность для всех белорусов пользоваться своими правами без угрозы для жизни и свободы», - такжесказано в заявлении.