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У могилевских волонтеров-правозащитников прошли обыски
Источник материала: Партизан
У волонтеров правозащитной команды Mayday Натальи Михальковой и Татьяны Живицы прошли обыски в рамках уголовного дела по ст. 342 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие).
Обыски продлились недолго, сотрудники ГУБОПиК ничего не изъяли. Обыск дома у Натальи Михальковой проходил при ее родителях, без участия непосредственно девушки,
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У волонтеров правозащитной команды Mayday Натальи Михальковой и Татьяны Живицы прошли обыски в рамках уголовного дела по ст. 342 УК РБ (Организация и подготовка...
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