|
КГК: не выполнены более половины показателей программы развития АПК Витебской области
Источник материала: Партизан
Более половины повышенных показателей программы развития агропромышленного комплекса Витебской области в прошлом году не были достигнуты.
Удивленная корова. Фото pixabay.com
Такая информация была озвучена на заседании коллегии Комитета государственного контроля Витебской области,
Вместе с тем отмечается, что в 2020 году в регионе проводилась активная работа по созданию агропромышленных объединений и реструктуризации финансовых. При этом были достигнуты некоторые положительные результаты, как в сельскохозяйственном производстве, так и в перерабатывающей отрасли.
Напомним, что на заседании Витебского облисполкома с участием правительства губернатор Николай Шерстнев привел печальную статистику по АПК Витебщины: он сообщил, что 37 животноводческих комплексов, построенных в регионе еще при СССР, стали убыточными и бесперспективными, а парке сельхозтехники более половины из 6000 тракторов полностью изношены.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более половины повышенных показателей программы развития агропромышленного комплекса Витебской области в прошлом году не были достигнуты.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)