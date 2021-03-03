КГК: не выполнены более половины показателей программы развития АПК Витебской области





Удивленная корова. Фото pixabay.com





пишет ННВ, рассматривались результаты контрольных мероприятий по вопросам выполнения «Программы развития агропромышленного комплекса Витебской области на 2020-2034». Такая информация была озвучена на заседании коллегии Комитета государственного контроля Витебской области,ННВ, рассматривались результаты контрольных мероприятий по вопросам выполнения «Программы развития агропромышленного комплекса Витебской области на 2020-2034».





Вместе с тем отмечается, что в 2020 году в регионе проводилась активная работа по созданию агропромышленных объединений и реструктуризации финансовых. При этом были достигнуты некоторые положительные результаты, как в сельскохозяйственном производстве, так и в перерабатывающей отрасли.





Напомним, что на заседании Витебского облисполкома с участием правительства губернатор Николай Шерстнев привел печальную статистику по АПК Витебщины: он сообщил, что 37 животноводческих комплексов, построенных в регионе еще при СССР, стали убыточными и бесперспективными, а парке сельхозтехники более половины из 6000 тракторов полностью изношены.