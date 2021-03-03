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КГК: не выполнены более половины показателей программы развития АПК Витебской области

03.03.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более половины повышенных показателей программы развития агропромышленного комплекса Витебской области в прошлом году не были достигнуты.


Удивленная корова. Фото pixabay.com

Такая информация была озвучена на заседании коллегии Комитета государственного контроля Витебской области, пишет ННВ, рассматривались результаты контрольных мероприятий по вопросам выполнения «Программы развития агропромышленного комплекса Витебской области на 2020-2034».

Вместе с тем отмечается, что в 2020 году в регионе проводилась активная работа по созданию агропромышленных объединений и реструктуризации финансовых. При этом были достигнуты некоторые положительные результаты, как в сельскохозяйственном производстве, так и в перерабатывающей отрасли.

Напомним, что на заседании Витебского облисполкома с участием правительства губернатор Николай Шерстнев привел печальную статистику по АПК Витебщины: он сообщил, что 37 животноводческих комплексов, построенных в регионе еще при СССР, стали убыточными и бесперспективными, а парке сельхозтехники более половины из 6000 тракторов полностью изношены.
 
 
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Более половины повышенных показателей программы развития агропромышленного комплекса Витебской области в прошлом году не были достигнуты.
 
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