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Десятки российских компаний попали под санкции США в связи делом Навального

03.03.2021 08:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Минторг США опубликовал список организаций, попавших под торговые санкции в связи с делом российского оппозиционера Алексея Навального. В списке есть немецкие компании. Уведомление опубликовано в Федеральном реестре США.

 

Десятки российских компаний попали под санкции США в связи делом Навального

 

Как сообщает портал lenta.ua, в санкционный список, помимо 27-го Научного центра Минобороны, вошли компании: «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит продактс», «Интертек Инструментс», «Фармконтракт», «Рау фарм» «Регионснаб».

Помимо этого, под ограничения Минторга США попали три компании из Германии -- ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie, а также одна из Швейцарии -- ChimConnect AG.

Эти организации, как считают в Вашингтоне, могли иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения и химического оружия.

Напомним, 2 марта США ввели санкции против Российской Федерации за отравление и приговор оппозиционеру Алексею Навальному.

США также запретили американским правительственным финансовым организациям предоставлять кредиты России. Кроме того, Вашингтон включил РФ в список стран, которым запрещен экспорт оборонных технологий.

Кроме того, 2 марта ЕС ввел санкции против России из-за ситуации с Навальным, которые распространяются на отдельных должностных лиц.

Навального задержали 17 января после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после отравления химическим ядом. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвинила оппозиционера в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше», поскольку он не отмечался в инспекции после лечения в Германии. В итоге ему заменили условный срок на реальный.

 

Фото: Алексей Навальный / Facebook.

 
 
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Минторг США опубликовал список организаций, попавших под торговые санкции в связи с делом российского оппозиционера Алексея Навального. В списке есть немецкие...
 
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