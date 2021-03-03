Деньги и мир: к чему ведут тотальный контроль цен и зарплата в конвертах?

Источник материала: Sputnik Беларусь

В момент получения "зарплаты в конвертах" мало кто думает о пенсии или иных социальных гарантиях, человек склонен побыстрее получить вознаграждение, а что будет потом, волнует в последнюю очередь.

Какие методы по искоренению такой практики наиболее приемлемы для Беларуси, что более эффективно: кнут, пряник либо гармоничное сочетание этих "инструментов"? Об этом рассуждают гости программы "Деньги и мир", экономические эксперты Александр Козлов и Алексей Авдонин.

"Важно продумать комплекс мер, которые делали бы невыгодными расчеты в конвертах как для нанимателя, так и для работника. Важно создать гармоничные отношения между работодателем, работником и государством. Задача непростая, но игра стоит свеч, так как доходы бюджета ― важнейший критерий для государства", ― считает Козлов.

В части контроля за ценами на социально-значимые товары и лекарства важно до конца понимать механизм ценообразования и оценивать степень социальной ответственности ритейлеров, полагает Авдонин. В любом случае можно найти компромисс интересов в целях нашего общего спокойствия и развития.

Программу "Деньги и мир" с участием экономических экспертов Алексея Авдонина и Александра Козлова смотрите на Sputnik Беларусь.