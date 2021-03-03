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Новый скандал: Меган Маркл публично обвинили в издевательствах

03.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Приход весны ознаменовался новым скандалом в семье Елизаветы II : жену принца Гарри Меган Маркл обвинили в издевательствах над подчиненными.

© AFP 2020 / DANIEL LEAL-OLIVAS
Меган Маркл и принца Гарри подловили в образе простых американцев

Издание The Times опубликовало любопытную статью с жалобой экс-секретаря герцогини Джейсона Кнауфа. Письмо было написано в 2018 году, когда он все еще работал на герцогов. Помощник попросил о защите коллег, которые находились под давлением и постоянно подвергались унижениям Маркл, но не получил никакого ответа.

Теперь же информация об издевательствах Маркл стала достоянием общественности: герцогиню публично обвинили в буллинге.

"Я беспокоюсь, так как она запугала двух ассистентов и выгнала их. Обращение с Х не входит ни в какие рамки. Герцогиня всегда находит жертву для издевок. Она запугивает Y и пытается подорвать ее уверенность в своих силах", - сказано в письме помощника.

Причина обнародования информации: подданные хотели, чтобы мир узнал их версию развития событий до того, как Меган и Гарри дадут резонансное интервью Опре Уинфри.

Сейчас Маркл отрицает все обвинения в свою сторону. Она "опечалена последними нападками" и  по словам представителей, "продолжит работать по продвижению сострадания во всем мире и будет стремиться подавать хороший пример для всех окружающих".

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