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Ученые открыли у неандертальцев неожиданную способность

03.03.2021 09:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые открыли у неандертальцев неожиданную способность

  • 3.03.2021, 8:31
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Ученые открыли у неандертальцев неожиданную способность

Исследователи провели томографию окаменелостей древних людей.

Международная группа исследователей раскрыла, что неандертальцы, ближайшие вымершие родственники человека, обладали способностью воспринимать и воспроизводить человеческую речь. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology and Evolution.

Ученые провели томографию высокого разрешения окаменелостей древних людей для создания трехмерных моделей структур уха у Homo sapiens и неандертальцев. Полученные данные были использованы для оценки слуха, чтобы выяснить, способны ли неандертальцы воспринимать звуки с частотным диапазоном, характерным для человеческой речи (от одного до пяти килогерц). Оказалось, что неандертальцы довольно хорошо слышали звуки в диапазоне 4-5 килогерц по сравнению со своими предками, найденными на месте раскопок в Атапуэрке.

Исследователи также рассчитали диапазон максимальной чувствительности, или полосу пропускания. Более широкая полоса пропускания позволяет использовать большое количество легко различимых сигналов при устном общении. Это усиливает способность передавать четкие сообщения в кратчайшие сроки. Полоса пропускания у неандертальцев также оказалась выше, чем у древних людей из Атапуэрки.

Открытие ученых соответствует археологическим свидетельствам о сложных моделях поведения неандертальцев, включая относительно продвинутые технологии изготовления каменных орудий, освоение огня и возможные символические практики и обряды.

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Исследователи провели томографию окаменелостей древних людей.
 
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