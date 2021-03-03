Источник материала: Хартия'97

Илон Маск заявил о желании создать новый город в Техасе 3.03.2021, 8:29

ИЛОН МАСК

ФОТО: East News

Поселение будет называться Starbase (Звездная база).

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что хочет создать новый город в Техасе, который будет называться Starbase (Звездная база), сообщает nv.ua .

«Оттуда на Марс и далее к звездам», — написал Маск.

Creating the city of Starbase, Texas — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2021

Неизвестно, шутит ли предприниматель, но Маск отметил, что город по площади должен быть больше, чем Бока Чика, где находится космодром компании SpaceX.

The Boca Chica Village area (part of Cameron County) will be incorporated as Starbase, Texas. https://t.co/WemV1zS0R6 — Michael Baylor (@nextspaceflight) March 2, 2021

Также Маск сообщил, что новый город должен быть дружелюбным по отношению к собакам.

Very much so & its leader shall be The Doge https://t.co/VXmuW5c0y9 — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2021

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