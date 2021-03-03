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Илон Маск заявил о желании создать новый город в Техасе

03.03.2021 09:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Илон Маск заявил о желании создать новый город в Техасе

  • 3.03.2021, 8:29
Илон Маск заявил о желании создать новый город в Техасе
ИЛОН МАСК
ФОТО: East News

Поселение будет называться Starbase (Звездная база).

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что хочет создать новый город в Техасе, который будет называться Starbase (Звездная база), сообщает nv.ua.

«Оттуда на Марс и далее к звездам», — написал Маск.

Неизвестно, шутит ли предприниматель, но Маск отметил, что город по площади должен быть больше, чем Бока Чика, где находится космодром компании SpaceX.

Также Маск сообщил, что новый город должен быть дружелюбным по отношению к собакам.

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Поселение будет называться Starbase (Звездная база).
 
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