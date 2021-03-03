|
Илон Маск заявил о желании создать новый город в Техасе
Источник материала: Хартия'97
Илон Маск заявил о желании создать новый город в Техасе
Поселение будет называться Starbase (Звездная база).
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что хочет создать новый город в Техасе, который будет называться Starbase (Звездная база), сообщает
«Оттуда на Марс и далее к звездам», — написал Маск.
Неизвестно, шутит ли предприниматель, но Маск отметил, что город по площади должен быть больше, чем Бока Чика, где находится космодром компании SpaceX.
Также Маск сообщил, что новый город должен быть дружелюбным по отношению к собакам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поселение будет называться Starbase (Звездная база).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)