Штучны інтэлект напісаў п’есу. У створаным ім сьвеце шмат лаянкі, агрэсіі і порна

Источник материала: Свабода

Спэктакль пад назвай «Штучны інтэлект: калі робат піша пʼесу» — менавіта пра тое, што сказана ў назьве. Гэта экспэрымэнтальны супольны праект тэатральных дзеячоў і лінгва-праграмістаў. Онлайн-прэмʼеру правёў праскі «Швандавы тэатар».

Аўтар ідэі, кампутарны спэцыяліст Томаш Студэнік, хацеў такім чынам аддаць даніну павагі чэскаму пісьменьніку і драматургу Карэлу Чапэку, які сто гадоў таму прыдумаў слова «робат». «Чапэк напісаў пʼесу пра робатаў. Чаму б праз 100 гадоў робату не напісаць пʼесу пра чалавека?» — разважаў Студэнік. Вынікам ягоных высілкаў, супольных са «Швандавым тэатрам» і фізматам Карлавага ўнівэрсытэту, стаў твор, у якім «чалавечыя» драматургія і акторы суіснуюць з загадкавай і часта непрадказальнай лінгва-матэматычнай мадэльлю GPA-2. Галоўны герой п'есы, напісанай робатам – таксама робат.

Сьпярша штучны розум вывучыў сотні тысячаў артыкулаў, каб мець уяўленьне, як працуе мова, і атрымаў заданьне скласьці на іх базе ўласны арыгінальны тэкст. Яму задалі асноўныя парамэтры — дзе, хто і з кім гаворыць, прапанавалі дзьве ўводныя рэплікі. Зыходзячы з гэтага, альгарытм ствараў далейшы тэкст. «Прыкідваў, якая павінна быць структура тэксту, якая тэма, а потым слова за словам генэраваў працяг», — расказвалі спэцыялісты ў галіне матэматычнай лінгвістыкі.

Празь некалькі месяцаў працы ўзьнік набор з 50 дыялёгаў. Драматургі выбралі спаміж іх восем і склалі ў пэўным парадку, каб выйшла завершаная гісторыя. Вынік нагадвае футурыстычны сюжэт «Маленькага прынца»: робат пасьля сьмерці свайго гаспадара туляецца сярод людзей, размаўляе зь імі і спазнае сьвет. Пʼесу, напісаную па-ангельску, мэханічна пераклалі на чэскую мову і амаль нічога не рэдагавалі. Атрымалася нешта паміж чорнай камэдыяй абсурду і экзістэнцыйнай драмай.

