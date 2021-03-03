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Пандусы и колясочные должны быть в каждом доме. Правительство утвердило новые требования к инфраструктуре для престарелых, инвалидов и детей

03.03.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси утверждены новые строительные нормы, касающиеся создания инфраструктуры для физически ослабленных лиц.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Источник: prolestnici.com

Данные нормы устанавливают требования к проектированию доступной среды жизнедеятельности для физически ослабленных лиц для жилых домов, общественных и производственных зданий, а также при ремонте и технической модернизации зданий и сооружений.

К физически ослабленным лицам относятся престарелые, лица с повреждением опорно-двигательного аппарата, беременные, дети дошкольного возраста, взрослые с детьми на руках или в колясках, а также физически ослабленные лица — больные-хроники и травмированные.

Согласно строительным нормам перед входом в жилое здание должна быть построена горизонтальная площадка (крыльцо). К лестнице, ведущей на крыльцо, необходимо предусматривать наличие пандуса или подъемного устройства.

При проектировании в многоквартирных жилых домах и общежитиях должны быть вспомогательные помещения для хранения инвалидных и детских колясок.

Пути к лифтам от крыльца необходимо выполнять без перепада высот (ступеней).

Выключатели электрического освещения в квартирах надо устанавливать на высоте от 0,9 до 1 метра от уровня пола помещения.

Приборы учета должны располагаться в доступных для инвалидов местах.

Строительные нормы «Среда обитания для физически ослабленных лиц» разработаны РУП «Стройтехнорм» и будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования, пишет Realt.by.
 
 
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В Беларуси утверждены новые строительные нормы, касающиеся создания инфраструктуры для физически ослабленных лиц.
 
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