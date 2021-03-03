От 3 до 4,5 года колонии. В Бресте запросили сроки для девяти человек по делу о массовых беспорядках 10 августа

пишет телеграм-канал брестской "Весны". На скамье подсудимых — сразу девять человек: отец и сын, таксист, студент, школьник и другие. Потерпевшими по делу признаны 29 человек, большинство из них – милиционеры, ущерб оценили в 27 тысяч белорусских рублей. Дело рассматривает судья Вера Филоник. Вину полностью не признал никто. Сегодня, 2 марта, гособвинитель запросил наказание для обвиняемых — для всех лишение свободы от трех до четырех с половиной года, даже для школьников,телеграм-канал брестской "Весны".





Прокуроры считают, что вина всех обвиняемых в участии в массовых беспорядках 10 августа по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса доказана и пригласил следующие сроки:





-политзаключенный таксист Тимур Ризапур — 4,5 года колонии усиленного режима;

-политзаключенный Александр Дроздов — 4,5 года колонии усиленного режима;

-политзаключенный студент Илья Мигно — 4,5 года колонии усиленного режима;

-политзаключенные сын и отец Егор и Виталий Прокопчуки — по 4 года колонии усиленного режима;

-Сергей Солоха (30-летний ИП) — 4 года колонии усиленного режима;

-политзаключенный Сергей Кривченя — 3,5 года колонии усиленного режима;

-Сергей Гацкевич (несовершеннолетний 11-классник) — 3 года исправительной колонии;

-Денис Хазей (несовершеннолетний второкурсник колледжа) — 3 года исправительной колонии.





Двое из фигурантов дела — несовершеннолетние, до суда они находились под надзором. В суде присутствовали их матери, а также педагог. Семь обвиняемых находятся под стражей .





Вину полностью не признал никто. Большинство признают себя виновными частично: "Присутствовал, участвовал, но никому не причинял насилия, погромов не совершал".





3 марта в судебных прениях еще выступят адвокаты. После этого назначат дату оглашения приговора.





В чем их обвиняют?





Согласно обвинениям 10 августа 2020 года во время несанкционированного массового мероприятия в центре Бреста – на улицах Советской и Нефтяной, бульварах Шевченко и Космонавтов, проспекте Машерова – «грубо нарушили общественный порядок и совершили погромы. После чего применили насилие – нанесли сотрудникам милиции удары руками и ногами, различными предметами. В ход для этого шли доски, палки, уличные урны для мусора, фрагменты скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылки, камни, металлические болты, емкости с краской, пиротехнические изделия. Затем обвиняемые умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшее ОВД, физическим и юридическим лицам».





Общая сумма причиненного ущерба, согласно материалам дела, превысила 27 тысяч белорусских рублей. Причиненный преступлением ущерб до суда не был возмещен — прокуратура предъявила иск к обвиняемым о его взыскании в солидарном порядке.





По обвинению, сотруднику органов внутренних дел причинены телесные повреждения в виде двух ран в области первого пальца правой кисти, которые относятся к категории легких телесных повреждений, и нанесены побои. Еще у одного сотрудника сорвали рацию и оторвали погон, а всего более чем 25 милиционерам нанесены побои.