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Видеофакт. Перила не выдержали натиска толпы – и студенты рухнули с четвертого этажа

03.03.2021 09:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Жуткая трагедия произошла в Боливии в одном из крупнейших вузов страны Эль-Альто.

 

Видеофакт. Перила не выдержали натиска толпы – и студенты рухнули с четвертого этажа

 

Пятеро студентов вуза погибли и еще трое оказались в реанимации, упав с четвертого этажа в одном из учебных корпусов. Перила университетского корпуса не выдержали натиск толпы учащихся и сорвались вместе с ними.

Очевидцы успели заснять случившееся на камеры мобильных телефонов.

 

 

На место трагедии прибыл начальник полиции Боливии Джонни Агилера, которому поручили составить полный отчет о случившемся, сообщает «Рамблер».

 
 
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Жуткая трагедия произошла в Боливии в одном из крупнейших вузов страны Эль-Альто.  
 
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