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Видеофакт. Перила не выдержали натиска толпы – и студенты рухнули с четвертого этажа
Источник материала: Навiны
Жуткая трагедия произошла в Боливии в одном из крупнейших вузов страны Эль-Альто.
Пятеро студентов вуза погибли и еще трое оказались в реанимации, упав с четвертого этажа в одном из учебных корпусов. Перила университетского корпуса не выдержали натиск толпы учащихся и сорвались вместе с ними.
Очевидцы успели заснять случившееся на камеры мобильных телефонов.
На место трагедии прибыл начальник полиции Боливии Джонни Агилера, которому поручили составить полный отчет о случившемся, сообщает
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Жуткая трагедия произошла в Боливии в одном из крупнейших вузов страны Эль-Альто.
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