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В Англии обнаружили утерянную картину Тициана
Источник материала: ОНТ
В церкви в Англии была обнаружена работа кисти итальянского живописца Тициана. Об этом
Реставратор и искусствовед Рональд Мур приехал в Ледбери для работы над восстановлением находящейся в местной церкви копии «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Эксперт обнаружил в дальнем углу храма выцветшую картину, провисевшую там более 100 лет.
Мур изучал находку более трех лет. В результате Рональду удалось найти доказательства того, что картина была создана в мастерской Тициана. После удаления тончайшего слоя бесцветного лака была обнаружена и скрытая подпись живописца.
Полотно находилось в приходской церкви с 1909 года.
Фото: commons.wikimedia.org
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В церкви в Англии была обнаружена работа кисти итальянского живописца Тициана. Об этом информирует Daily Mail. Реставратор и искусствовед Рональд Мур приехал в Ледбери...
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