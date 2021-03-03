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В Англии обнаружили утерянную картину Тициана

03.03.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Англии обнаружили утерянную картину Тициана

В церкви в Англии была обнаружена работа кисти итальянского живописца Тициана. Об этом информирует Daily Mail.

Реставратор и искусствовед Рональд Мур приехал в Ледбери для работы над восстановлением находящейся в местной церкви копии «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Эксперт обнаружил в дальнем углу храма выцветшую картину, провисевшую там более 100 лет.

Мур изучал находку более трех лет. В результате Рональду удалось найти доказательства того, что картина была создана в мастерской Тициана. После удаления тончайшего слоя бесцветного лака была обнаружена и скрытая подпись живописца.

Полотно находилось в приходской церкви с 1909 года.

Фото: commons.wikimedia.org

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В церкви в Англии была обнаружена работа кисти итальянского живописца Тициана. Об этом информирует Daily Mail. Реставратор и искусствовед Рональд Мур приехал в Ледбери...
 
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