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В Минске начинается финал республиканских соревнований по хоккею «Золотая шайба»
Источник материала: ОНТ
«Золотая шайба» на минском льду. Сегодня в столице стартует финал республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею на призы Президента.
Клюшки в спорткомплексе «Чижовка-арена» скрестят представители старшей возрастной группы (2006-2007 года рождения) дивизиона «А». Это юные хоккеисты из городов и районов, где есть крытые ледовые арены. За звание лучшей поборется 8 дружин. Для них с учётом эпидобстановки подготовлена и небольшая развлекательная программа.
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«Золотая шайба» на минском льду. Сегодня в столице стартует финал республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею на призы Президента. Клюшки в...
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