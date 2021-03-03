В Минске открыли новое здание городского отдела милиции Заводского района

Источник материала: ОНТ

Минске открыли новое здание городского отдела милиции Заводского района" class="one-news__figure-img">

К празднику приурочено и торжественное открытие здания городского отдела милиции Заводского района столицы. Теперь в распоряжении сотрудников – современная материально-техническая база. Получили стражи правопорядка и ещё один подарок – ключи от нового служебного автомобиля.

Также в преддверии Дня белорусской милиции сотрудникам вручили почётные награды. Проходило все в музее истории Великой Отечественной войны.

Медаль «За безупречную службу» II-й и III-й степеней получили 10 лучших милиционеров. За инициативу, высокие показатели и успешное выполнение задач некоторые правоохранители отмечены нагрудными знаками. Звучали и слова благодарности за самоотверженную службу, профессионализм и верность присяге.

Свой профессиональный праздник стражи правопорядка отметят уже завтра. 4 марта 103 года назад в Минске начала работу народная милиция. В наши дни патрульно-постовые службы, уголовный розыск, отделы охраны правопорядка и другие подразделения работают с одной целью – обеспечить общественную безопасность и защитить людей.

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