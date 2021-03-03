ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске открыли новое здание городского отдела милиции Заводского района

03.03.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Минске открыли новое здание городского отдела милиции Заводского районаМинске открыли новое здание городского отдела милиции Заводского района" class="one-news__figure-img">

К празднику приурочено и торжественное открытие здания городского отдела милиции Заводского района столицы. Теперь в распоряжении сотрудников – современная материально-техническая база. Получили стражи правопорядка и ещё один подарок – ключи от нового служебного автомобиля.

Также в преддверии Дня белорусской милиции сотрудникам вручили почётные награды. Проходило все в музее истории Великой Отечественной войны.   

Медаль «За безупречную службу» II-й и III-й степеней получили 10 лучших милиционеров. За инициативу, высокие показатели и успешное выполнение задач некоторые правоохранители отмечены нагрудными знаками. Звучали и слова благодарности за самоотверженную службу, профессионализм и верность присяге.

Свой профессиональный праздник стражи правопорядка отметят уже завтра. 4 марта 103 года назад в Минске начала работу народная милиция. В наши дни патрульно-постовые службы, уголовный розыск, отделы охраны правопорядка и другие подразделения работают с одной целью – обеспечить общественную безопасность и защитить людей. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К празднику приурочено и торжественное открытие здания городского отдела милиции Заводского района столицы. Теперь в распоряжении сотрудников – современная...
 
Новости дня
Новости разные
 
Илон Маск решил создать "звездную базу" в Техасе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by