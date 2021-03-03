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Помощник Президента провёл приём граждан в Горках
Источник материала: ОНТ
С самыми волнующими темами накануне обратились жители Горок к помощнику Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы.
Валерий Бельский выслушал каждого. А после отправился в главный аграрный ВУЗ страны. Преподаватели и студенты сельскохозяйственной академии, а также городской актив обсудили итоги VI Всебелорусского народного собрания. Получился открытый и честный диалог.
Практика выездных приёмов продолжается. Завтра представители Администрации Президента посетят «Гомсельмаш», «Ивацевичдрев» и стеклозавод «Елизово», где пообщаются с трудовыми коллективами.
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С самыми волнующими темами накануне обратились жители Горок к помощнику Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы. Валерий Бельский выслушал...
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