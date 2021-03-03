Поезд и автомобиль столкнулись на Сахалине

Источник материала: ОНТ

На Сахалине (Россия) произошло ДТП с участием автомобиля и поезда. Об этом 3 марта информирует сайт Дальневосточной железной дороги.

Инцидент произошел в селе Пионеры Холмского района. Водитель Toyota Crown выехал на железнодорожный переезд, игнорируя запрещающие сигналы светофора. Машинист приближающегося грузового поезда экстренно тормозил, но избежать столкновения не сумел.

По предварительным сведениям, водитель был в автомобиле один. Мужчина получил травмы. На место аварии вызвали медиков, пострадавшему оказали помощь.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

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