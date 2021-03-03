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Поезд и автомобиль столкнулись на Сахалине

03.03.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Поезд и автомобиль столкнулись на Сахалине

На Сахалине (Россия) произошло ДТП с участием автомобиля и поезда. Об этом 3 марта информирует сайт Дальневосточной железной дороги.

Инцидент произошел в селе Пионеры Холмского района. Водитель Toyota Crown выехал на железнодорожный переезд, игнорируя запрещающие сигналы светофора. Машинист приближающегося грузового поезда экстренно тормозил, но избежать столкновения не сумел.

По предварительным сведениям, водитель был в автомобиле один. Мужчина получил травмы. На место аварии вызвали медиков, пострадавшему оказали помощь.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

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На Сахалине (Россия) произошло ДТП с участием автомобиля и поезда. Об этом 3 марта информирует сайт Дальневосточной железной дороги. Инцидент произошел в селе...
 
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