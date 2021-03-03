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Стоимость квадрата жилья с господдержкой не превысит сумму средней зарплаты по стране

03.03.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стоимость квадрата жилья с господдержкой не превысит сумму средней зарплаты по стране

Стоимость квадратного метра жилья с господдержкой не превысит средней зарплаты, а долгостроев в Минске станет на треть меньше уже к концу квартала. Таковы основные задачи на год для Министерства архитектуры и строительства. 

Так, квадрат с господдержкой будет стоить 1152 рубля. Такого жилья планируют построить миллион квадратных метров.

Особое внимание – незавершённому строительству. На начало года в стране было 25 таких объектов. Один дом в Витебске, остальные – в Минске. Основная причина несвоевременной сдачи – отсутствие инженерно-транспортной инфраструктуры, сами дома возведены. Часть долгостроев появилась по вине недобросовестных застройщиков, которые работали с жилищными облигациями. 

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Стоимость квадратного метра жилья с господдержкой не превысит средней зарплаты, а долгостроев в Минске станет на треть меньше уже к концу квартала. Таковы...
 
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