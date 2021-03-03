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В Южном Судане разбился самолет
Источник материала: ОНТ
В штате Джонглей (Южный Судан) разбился небольшой самолет. В результате происшествия погибли 10 находившихся на борту человек. Об этом
Самолет должен был лететь в столицу – город Джубу. Судно упало вскоре после взлета. Погибли двое пилотов и все пассажиры.
Устанавливаются причины крушения.
Фото: Anadolu Agency
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В штате Джонглей (Южный Судан) разбился небольшой самолет. В результате происшествия погибли 10 находившихся на борту человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой...
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