В Южном Судане разбился самолет

Источник материала: ОНТ

В штате Джонглей (Южный Судан) разбился небольшой самолет. В результате происшествия погибли 10 находившихся на борту человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой радиостанцию Tamazuj.

Самолет должен был лететь в столицу – город Джубу. Судно упало вскоре после взлета. Погибли двое пилотов и все пассажиры.

Устанавливаются причины крушения.

Фото: Anadolu Agency

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