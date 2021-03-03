В Купаловском театре 3 марта состоится премьера обновлённой «Павлинки»

Источник материала: ОНТ

«Павлинка» вновь на легендарной Купаловской сцене. Сегодня состоится первый показ обновлённого спектакля-визитки Национального академического театра.

С премьерой после полугодового перерыва открываются и двери для посетителей. На подмостках – как маститые актёры из прежней трупы, так и молодёжь – студенты Академии искусств и университета культуры. Они покажут свою сценическую версию пьесы Купалы. Примечательно, что именно этим спектаклем сезон в театре открывался каждый год, начиная с 1944-го.

Фото: БЕЛТА

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