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В Купаловском театре 3 марта состоится премьера обновлённой «Павлинки»
Источник материала: ОНТ
«Павлинка» вновь на легендарной Купаловской сцене. Сегодня состоится первый показ обновлённого спектакля-визитки Национального академического театра.
С премьерой после полугодового перерыва открываются и двери для посетителей. На подмостках – как маститые актёры из прежней трупы, так и молодёжь – студенты Академии искусств и университета культуры. Они покажут свою сценическую версию пьесы Купалы. Примечательно, что именно этим спектаклем сезон в театре открывался каждый год, начиная с 1944-го.
Фото: БЕЛТА
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«Павлинка» вновь на легендарной Купаловской сцене. Сегодня состоится первый показ обновлённого спектакля-визитки Национального академического театра. С...
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