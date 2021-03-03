Их поймали с поличным! Питомцы, которых застигли на месте преступления. Часть 2. Вы только посмотрите на шестое фото!

Источник материала: ОНТ

Домашние питомцы – источник настоящей радости. Но иногда наши мохнатые друзья превращаются в настоящих преступников! Посмотрите, что творят! Другие части подборки смотрите здесь и здесь .







«Маловато соуса положили!»



Кот-ЗОЖник



«Я точно знаю, кто грыз мой хлеб»



«Моя кошка коллекционирует крышечки от минералки»



Общество анонимных котоголиков



«Когда я его ругаю, он всегда смотрит мне прямо в глаза – и я больше не могу ругаться...»



Все дела сделаны, теперь можно и отдохнуть



Когда в квартире отключили отопление



Одиночество – скука...



«Я не хотела брать твои деньги!»



«Я искал своего ежика полдня...»













Фото: bigpicture.ru, twizz.ru, voobsheogon.ru, mixnews.lv, ridus.ru, ololo.tv, adme.ru

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