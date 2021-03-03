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Их поймали с поличным! Питомцы, которых застигли на месте преступления. Часть 2. Вы только посмотрите на шестое фото!

03.03.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Их поймали с поличным! Питомцы, которых застигли на месте преступления. Часть 2. Вы только посмотрите на шестое фото!

Домашние питомцы – источник настоящей радости. Но иногда наши мохнатые друзья превращаются в настоящих преступников! Посмотрите, что творят! Другие части подборки смотрите здесь и здесь.



«Маловато соуса положили!»


Кот-ЗОЖник


«Я точно знаю, кто грыз мой хлеб»


«Моя кошка коллекционирует крышечки от минералки»


Общество анонимных котоголиков


«Когда я его ругаю, он всегда смотрит мне прямо в глаза – и я больше не могу ругаться...»


Все дела сделаны, теперь можно и отдохнуть


Когда в квартире отключили отопление


Одиночество – скука...


«Я не хотела брать твои деньги!»


«Я искал своего ежика полдня...»




Фото: bigpicture.ru, twizz.ru, voobsheogon.ru, mixnews.lv, ridus.ru, ololo.tv, adme.ru

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Домашние питомцы – источник настоящей радости. Но иногда наши мохнатые друзья превращаются в настоящих преступников! Посмотрите, что творят! Другие части...
 
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