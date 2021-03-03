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Класковский: «Между Минском и Кремлем может в очередной раз заискрить»

03.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель — о обсуждаемом на недавних переговорах Лукашенко с Путиным в Сочи военном сотрудничестве.

— В частности, на совещании 2 марта Лукашенко в этом контексте вдруг заговорил, что неплохо бы, мол, использовать опыт 2014 года, когда во время проведения чемпионата мира по хоккею в Беларуси российские самолеты несли здесь дежурство с участием летчиков обеих стран, — пишет Александр Класковский. — Не правда ли, неожиданная инициатива? Тем более что право проводить чемпионат мира по хоккею нынче у Минска отобрали.

Складывается впечатление, что на самом деле в Сочи тему присутствия своей боевой авиации в Беларуси подняла российская сторона. И, скорее всего, речь шла о размещении здесь военной авиабазы. Во всяком случае, Лукашенко 2 марта, будто продолжая дискуссию, уверял: «А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить…»

Если наша версия верна, то это очередная попытка Кремля протолкнуть идею. Ранее он пытался это сделать в 2015 году, но тогда Лукашенко решительно воспротивился. И впоследствии еще не раз артикулировал свое несогласие.

Однако сейчас его позиции в диалоге с Москвой не столь сильны. Чем та, вероятно, и решила воспользоваться. Если это так, то не исключено, что предложение Лукашенко о совместном дежурстве — попытка спустить вопрос на тормозах, поскольку такой паллиатив Москву вряд ли устроит.

Белорусский вождь не случайно воспротивился созданию такой авиабазы в 2015 году. Тогда был свеж пример аннексии Крыма, которую Кремль провернул без шума и пыли именно благодаря нахождению там базы ВМФ России.

Лукашенко наверняка понимает, что если российские войска окажутся в Беларуси на постоянке, то Москва де-факто отщипнет кусочек его безраздельной власти над страной, получит сильный рычаг воздействия на ситуацию в ней. И где гарантия, что в некий час «Ч» Кремлю не вздумается реализовать здесь свой сценарий, не совпадающий с интересами самого Лукашенко?

Так что новой попытке Москвы разместить военную базу он снова будет сопротивляться.

Но в таком случае белорусский вождь рискует усилить в глазах союзника свой имидж неперспективного партнера. И между Минском и Кремлем может в очередной раз заискрить.

 
Теги: Минск
 
 
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Политический обозреватель — о обсуждаемом на недавних переговорах Лукашенко с Путиным в Сочи военном сотрудничестве.
 
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