|
Класковский: «Между Минском и Кремлем может в очередной раз заискрить»
03.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политический обозреватель — о обсуждаемом на недавних переговорах Лукашенко с Путиным в Сочи военном сотрудничестве.
— В частности,
Складывается впечатление, что на самом деле в Сочи тему присутствия своей боевой авиации в Беларуси подняла российская сторона. И, скорее всего, речь шла о размещении здесь военной авиабазы. Во всяком случае, Лукашенко 2 марта, будто продолжая дискуссию, уверял: «А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить…»
Если наша версия верна, то это очередная попытка Кремля протолкнуть идею. Ранее он пытался это сделать в 2015 году, но тогда Лукашенко решительно воспротивился. И впоследствии еще не раз артикулировал свое несогласие.
Однако сейчас его позиции в диалоге с Москвой не столь сильны. Чем та, вероятно, и решила воспользоваться. Если это так, то не исключено, что предложение Лукашенко о совместном дежурстве — попытка спустить вопрос на тормозах, поскольку такой паллиатив Москву вряд ли устроит.
Белорусский вождь не случайно воспротивился созданию такой авиабазы в 2015 году. Тогда был свеж пример аннексии Крыма, которую Кремль провернул без шума и пыли именно благодаря нахождению там базы ВМФ России.
Лукашенко наверняка понимает, что если российские войска окажутся в Беларуси на постоянке, то Москва де-факто отщипнет кусочек его безраздельной власти над страной, получит сильный рычаг воздействия на ситуацию в ней. И где гарантия, что в некий час «Ч» Кремлю не вздумается реализовать здесь свой сценарий, не совпадающий с интересами самого Лукашенко?
Так что новой попытке Москвы разместить военную базу он снова будет сопротивляться.
Но в таком случае белорусский вождь рискует усилить в глазах союзника свой имидж неперспективного партнера. И между Минском и Кремлем может в очередной раз заискрить.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политический обозреватель — о обсуждаемом на недавних переговорах Лукашенко с Путиным в Сочи военном сотрудничестве.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)