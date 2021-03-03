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PayPal планирует купить сервис по хранению криптовалют за $0,5 млрд.

03.03.2021 10:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Платежная компания PayPal намерена приобрести сервис по хранению криптовалют Curv, сообщает CoinDesk со ссылкой на источники.

«PayPal покупает Curv за $500 млн. Учитывая, откуда поступила эта информация, я вполне убежден в ее достоверности», цитирует издание своего собеседника.

Участники отрасли сообщили, что PayPal заинтересовался Curv после срыва переговоров о покупке сервиса BitGo в конце прошлого года. По словам источников, PayPal тогда был готов отдать деньгами $750 млн.

«У PayPal были прекрасные приобретения в прошлом, такие как Vemno. Теперь они хотят что-то, связанное с криптовалютами», – сказал источник.

За время существования Curv привлек свыше $30 млн, из которых $23 млн в прошлом июле.

PayPal добавил поддержку криптовалютных сервисов в конце прошлого года, однако клиенты не могут выводить или вносить цифровые активы.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Платежная компания PayPal намерена приобрести сервис по хранению криптовалют Curv, сообщает CoinDesk со ссылкой на источники.
 
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