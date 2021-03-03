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Поддержка государства: в Беларуси построят 1 млн кв. м. льготного жилья
03.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Миллион квадратных метров жилья построят в Беларуси в этом году при помощи государства. Все здания, в том числе детские сады и школы, будут энергоэффективными, передает «МИР 24».
Стоимость льготных квартир сохранят на уровне прошлого года. В Министерстве строительства и архитектуры страны обещают – цена квадратного метра не превысит среднюю зарплату и составит примерно $440.
Ведомство обратило внимание и на проблемные вопросы. В стране по-прежнему существуют незавершенные постройки. В ближайшее время их количество планируют сократить на треть. Об этом говорили на заседании Совета министров.
Часть долгостроев появилась в стране по вине недобросовестных застройщиков. Они работали с жилищными облигациями.
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В министерстве строительства и архитектуры страны обещают – цена квадратного метра не превысит среднюю зарплату. И составит примерно $440.
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