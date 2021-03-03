Олег Гайдукевич: «Следующие парламентские выборы пройдут по пропорционально-мажоритарной системе…»









Олег Гайдукевич





на вопрос «Народной Воли» «Какие конкретные действия предпринимает ваша партия, чтобы следующие парламентские выборы прошли по смешанной системе?», Олег Гайдукевич говорил: «Я кричу и буду кричать об этом везде, где только можно! Я никогда от этой позиции не отступлюсь. Категорически не согласен с теми, кто говорит, что наши партии еще не готовы к этому. Пройдет 30 лет, и мы все еще не будем готовы, поверьте. Это может продолжаться до бесконечности. Смешанная система выборов – это реальный вариант, чтобы все мнения были услышаны. Это и демократично, и свободно, и это хороший выход из всех сложившихся критических ситуаций. Если люди не могут получать выражение своих мыслей через депутатов различных взглядов, а это гарантирует именно пропорционально-мажоритарная система, то они идут на улицу. Ну а чем это может закончиться – мы все знаем…» Совсем недавно, отвечая«Народной Воли» «Какие конкретные действия предпринимает ваша партия, чтобы следующие парламентские выборы прошли по смешанной системе?», Олег Гайдукевич говорил: «Я кричу и буду кричать об этом везде, где только можно! Я никогда от этой позиции не отступлюсь. Категорически не согласен с теми, кто говорит, что наши партии еще не готовы к этому. Пройдет 30 лет, и мы все еще не будем готовы, поверьте. Это может продолжаться до бесконечности. Смешанная система выборов – это реальный вариант, чтобы все мнения были услышаны. Это и демократично, и свободно, и это хороший выход из всех сложившихся критических ситуаций. Если люди не могут получать выражение своих мыслей через депутатов различных взглядов, а это гарантирует именно пропорционально-мажоритарная система, то они идут на улицу. Ну а чем это может закончиться – мы все знаем…»





Правда, в своем эмоциональном выступлении на Всебелорусском собрании глава ЛДПБ лишь сказал, что нам нужен новый закон о политических партиях и честная перерегистрация уже существующих партий. Акцент на переходе на пропорционально мажоритарную систему политик не сделал. Почему?





– Я сказал, что надо менять избирательное законодательство и переходить на партийные списки, как же не говорил? – ответил Олег Сергеевич. – Я вам уже сейчас говорю, и можете мои слова записать: следующие парламентские выборы пройдут по пропорционально- мажоритарной системе.





– Откуда такая уверенность?





– Это мой политический прогноз. И 100 процентов, что он окажется верным! По пропорционально-мажоритарной системе пройдут выборы. А сейчас мы должны хорошо подготовиться к этому. Надо принять новый закон о партиях, провести ревизию политических партий, потому что нет у нас никаких пятнадцати партий! Надо три оставить, пусть лучше создадутся новые партии, ведь большинство сегодняшних существуют лишь на бумаге.





Местные выборы еще пройдут по старому законодательству, а следующий парламентский цикл – уже по пропорционально-мажоритарной системе. И по новому избирательному законодательству. Я в этом убежден!





– А если нет? Лукашенко, например, говорит, что рано еще на смешанную систему переходить, мол, люди не готовы…





– Рано, может, сейчас. А вообще это необходимость, которая уже назрела. И я всё сделаю для того, чтобы так и было. Убежден, что так и будет – и новое избирательное законодательство, и пропорционально-мажоритарная система.





– Может, в своем выступлении на Всебелорусском собрании вам стоило бы сделать на этом больший акцент, а не упомянуть вскользь?





– Я ведь все бумажки убрал и говорил без подсказок. И хотелось сказать обо всем.





Знаете, есть ведь еще одна большая проблема. Почему сейчас нельзя только о партиях говорить? Если вы приедете в регион, то придется объяснять людям, для чего всё это надо. Там люди говорят: «Меня моя зарплата интересует, а вы мне рассказываете, что партиям из госбюджета деньги надо давать!»





Люди должны понимать, что, когда мы перейдем на выборы по пропорционально мажоритарной системе, многое изменится. Сейчас местные чиновники боятся только КГБ, ОБЭП и Лукашенко. Всё остальное время они сидят и занимаются своими личными вопросами, ожидая пенсии. А вот когда будут фракции в местных Советах по партийным спискам, чиновники будут в хорошем смысле бояться на работу ходить, начнут лучше делать свою работу, а значит, зарплата будет расти. И люди должны понять эту связь: партии – конкуренция – экономика. Поэтому еще раз повторю: будут на следующих выборах партийные списки, поверьте мне!



