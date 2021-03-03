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«Шахтер» по пенальти обыграл БАТЭ и впервые завоевал Суперкубок Беларуси
Источник материала: Партизан
Победный удар на счету вратаря Гутора.
Фото fcshakhter.by
"Шахтер" впервые завоевал Суперкубок Беларуси. В матче за трофей "горняки" в серии пенальти переиграли БАТЭ — 0:0 (5:4 в серии пенальти), передает pressball.by.
Победный послематчевый удар на счету вратаря "Шахтера" Александра Гутора. Кипер, кроме того, отразил два пенальти в серии.
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Победный удар на счету вратаря Гутора.
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